El dirigente de Morena Tabasco, Jesús Selván, rechazó que Andrés Manuel López Beltrán cuente con favoritismo de cara al proceso de selección de candidatos para las elecciones 2027.

“Vamos a ir con el mejor posicionado o con la mejor posicionada en cada uno de los espacios” Jesús Selván. Presidente del Comité Estatal del partido en Tabasco

Así lo sentenció el presidente del Comité Estatal del partido al señalar que no hay ningún tipo de preferencia para los aspirantes, pues todo se va a definir en las encuestas que se llevarán a cabo.

Además, negó que el tema de la residencia de Andrés Manuel López Beltrán represente un obstáculo para sus aspiraciones, pues dijo que hay tiempo para que haga los trámites que correspondan.

Morena Tabasco rechaza favoritismo hacia Andrés Manuel López Beltrán (Eduardo Díaz)

Andrés Manuel López Beltrán no tiene favoritismo en Morena Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), renunció el 25 de mayo de 2026 a su cargo en la Secretaría de Organización de Morena.

Así lo hizo debido a que buscará ser candidato en las elecciones 2027 por la diputación federal por el VI distrito de Tabasco, proceso para el que, se afirma, no tiene ningún favoritismo.

Al menos así lo aseguró Jesús Selván, presidente del Comité Estatal del partido en Tabasco, quien rechazó que el hijo de AMLO tenga preferencia de cara a la contienda interna.

“Va a ganar el que gane la encuesta. Vamos a ir con el mejor posicionado o con la mejor posicionada en cada uno de los espacio”. Jesús Selván. Presidente del Comité Estatal del partido en Tabasco

Abordado por medios locales, el dirigente de Morena Tabasco sentenció que el candidato a la diputación federal va a ser quien gane la encuesta interna, pues no habrá una selección personal.

Incluso, sentenció que la sorpresiva intrusión de Andrés Manuel López Beltrán en la contienda interna, no implica de ninguna manera alguna especie de modificación en el panorama que ya se estaba formando.

Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

Morena Tabasco confía en que Andrés Manuel López Beltrán pueda registrarse pese a que no vive en el estado

Cabe destacar que tras el destape de Andrés Manuel López Beltrán para las elecciones 2027, la dirigencia de Morena Tabasco defendió sus aspiraciones ante las críticas por no vivir en la entidad.

La Constitución establece que el hijo del expresidente puede acreditar residencia en Tabasco con 6 meses previos, requisito indispensable para contender en las elecciones 2027 bajo Morena Tabasco.

Ante ello, Jesús Selván indicó aún cuando no habrá excepciones, tiene tiempo para cumplir con la residencia efectiva y validar su participación en la contienda electoral.

Se debe resaltar que aunque vive en Ciudad de México, el plazo legal permite que ajuste su domicilio en Tabasco garantizando su derecho a competir en las elecciones 2027.