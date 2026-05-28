Identifican al presunto asaltante del robo de un camión que transportaba relojes proveniente de la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El pasado lunes 25 de mayo se registró un asalto a una camión que trasladaba relojes mientras circulaba sobre el Circuito Exterior Mexiquense a la altura de Tecámac.

Cámaras de seguridad de la unidad grabaron el asalto y el rostro de uno de los presuntos delincuentes, quien usaba una gorra negra con estampado de una calavera, portaba un celular y un arma de fuego.

Identifican a asaltante que robo un camión de relojes en el AIFA

En un video difundido en redes sociales se ve al camión cargado de relojes circulando por le Circuito Mexiquense cuando fue interceptado por un auto gris.

Un sujeto bajó del auto con un arma de fuego y amenazó al chofer y su acompañante, a quienes bajó.

#ALERTA🚨I Roban camioneta presuntamente cargada de relojes de lujo tras salir de la aduana del AIFA (@aifaaero), en #Tecámac.



⚠️El asalto ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo gris le cerró el paso a la… pic.twitter.com/liPr6bH5j0 — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 28, 2026

Uno de los ladrones se subió a la unidad y se la llevó rápidamente.

La cámara interior del camión captó al delincuente que se llevó la unidad, un sujeto vestido de negro que portaba una pistola, un celular y una mochila negra.

El delincuente trató de retirar la cámara del camión, pero esta ya había captado su rostro, el cual ha sido difundido en redes sociales.

La Fiscalía General de justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por el robo.

Identifican a uno de los asaltantes de un camión de relojes proveniente del AIFA (Especial )

Aún no detienen a delincuentes que asaltaron camión de relojes

A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el robo a un camión de relojes que salió del AIFA, aún no hay detenidos.

Al menos 4 hombres habrían participado en el robo, además de que surgieron teorías sobre posibles cómplices que informaron la ruta y qué trasladaba el camión que provenía de la aduana.

Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, ya que trascendió que el camión trasladaba relojes de lujo.

Organizaciones de transportistas han denunciado que este tramo del Circuito Interior se han registrado diversos robos en lo que van del año.