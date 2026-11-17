El delegado Político del Partido Verde en Centro, Tabasco, Evaristo Hernández afirmó que Jorge Bracamonte dejará fuera a Andrés Manuel López Beltrán de la contienda por una diputación federal.

En conferencia de prensa, el eventual candidato al municipio de Centro aseveró que el diputado local de Morena será el elegido para competir por la diputación federal.

De la misma forma sostuvo que la decisión de dejar fuera a Andrés Manuel López Beltrán de la contienda por la candidatura, va a ser tomada por gobernador de la entidad, Javier May.

Afirman que Andrés Manuel López Beltrán no sería candidato de Morena a diputación federal

La etapa de definiciones de cara a las elecciones 2027 sigue en plena ebullición, debido a que los diversos partidos políticos continúan en sus procesos de designación de precandidaturas.

En ese contexto, permanece en vilo la elección del precandidato de Morena a la diputación federal por el estado de Tabasco, por la cual Andrés Manuel López Beltrán ha expresado su total interés.

Sin embargo, hay quienes afirman que López Beltrán no va a ser designado por Morena, pues sostienen que el elegido del partido será el diputado local, Jorge Bracamonte.

Andrés Manuel López Beltrán (Rogelio Morales Ponce)

Evaristo Hernández dijo que todo indica que la decisión dentro de Morena ya está tomada y es a favor del coordinador de la bancada morenista en el congreso local.

En especial porque, sin ahondar en detalles, afirmó que López Beltrán ya no cuenta con influencia al interior del partido, por lo que la mejor opción es Jorge Bracamonte.

Evaristo Hernández asegura que Javier May definirá la candidatura de Morena en Tabasco

Al señalar que Andrés Manuel López Beltrán no será elegido como el candidato de Morena a la diputación federal por Tabasco, Evaristo Hernández apuntó al gobernador Javier May.

Tras afirmar que López Beltrán carece de poder dentro de Morena, dijo que Javier May buscará dar un golpe de autoridad para definir al abanderado en las elecciones 2027.

En torno a ello, afirmó que el gobernador “va a demostrar” que quien tiene el poder de decisión en el partido es él y ya se decantó por Jorge Bracamonte.