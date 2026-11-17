Proveedores tecnológicos de Estados Unidos y algunos países están presentando fallas en sus servicios este martes 17 de noviembre de 2026.

Aplicaciones como Downdetector y StatusGator informan sobre caídas de servicios vinculados a gigantes tecnológicos como lo son:

Apple: Apple Store, App Store, Apple Pay, Apple TV+, Sign in with Apple, iCloud

Open AI

Google: Gmail

Microsoft 365: Outlook

Se reporta la caída de servicios de proveedores tecnológicos de Estados Unidos (Downdetector)

Los inconvenientes ocurren a un día de que usuarios de Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank reportaran tener problemas para acceder a sus cuentas y realizar operaciones.

En tanto que los usuarios de United Airlines se quejaron de que sus vuelos no se llevaron a cabo por problemas técnicos.

Los nuevos reportes por fallas en distintos sistemas coinciden con la caída de los servicios de comunicación interna de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, misma que fue programada, y de conocimiento público, y que tiene como propósito comprobar su buen funcionamiento en caso de emergencia.

Apple también presenta fallas en México

De acuerdo con Downdetector, en México usuarios de Apple comenzaron a quejarse después de las 10 de la mañana de la funcionalidad de Apple Store.

Indicaron fallas en el inicio de sesión y la realización de pagos. Los reportes se extendieron a iCloud y Apple Music.

Se registraron 29 reportes a las 11:15 de la mañana siendo el punto más crítico. Posteriormente, las quejas disminuyeron.

Entre los estados afectados destacan:

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Ciudad de México

Servicios de Apple presentan fallas (Downdetector)

Apple reconoce fallas en su servicio tras caída masiva

Las fallas en los servicios de Apple se hicieron presentes a primeras horas de este martes. La empresa de la manzana reconoció problemas intermitentes en su sistema, principalmente en la de suscripciones.

Tal inconveniente inició cerca de las 02:47 horas y fue solucionado a las 06:02 horas; sin embargo, más fallas surgieron.

Al respecto, Apple ha informado estar experimentando interrupciones en sus servicios.

Apple reconoce fallas en sus servicios (Captura de panta)

Apple no es una plataforma con caída de servicios; también Google y Microsoft

En México también se han visto afectados servicios como:

Google: Gmail

Microsoft 365: Outlook

En el caso de Google reportan falla en servicios de mensajería, inicio de sesión y envío de mensajes.

En paralelo, Outlook presenta intermitencias en el inicio de sesión, la aplicación y el servicio de mensajería.