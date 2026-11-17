Se hizo pública una foto de José Eduardo Derbez con la DJ Mariana BO, lo que desató rumores sobre lo que sería una relación ahora que terminó con Paola Dalay.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante compartió cuál fue la reacción que Paola Dalay de 24 años de edad, dio a la foto del papá de su hija con Mariana BO, quien fue cercana a su relación.

Mariana BO era su “amiga” dice Paola Dalay a las fotos con José Eduardo Derbez

La separación pública de José Eduardo Derbez y Paola Dalay dio paso a que se viralizaran imágenes del actor con Mariana BO, que aunque no confirman una relación sí dan paso a la sugestión al respecto.

Ante ello y bajo la incógnita de si habrá una relación entre José Eduardo Derbez y Mariana BO, el periodista Gustavo Adolfo Infante obtuvo una declaración de Paola Dalay que levantó polémica.

En el mensaje que la creadora de contenido respondió al periodista de Sale el Sol, decidió poner entre comillas la palabra amiga, explicando que era cercana a José Eduardo Derbez anteriormente.

“Le pregunté a Paola Dalay si sabía y me dijo ‘no, no sabía, se supone que era su “amiga”’ y lo entrecomilló”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Aunque las palabras de Paola Dalay dejaron claro que se sorprendió con la aparición de Mariana BO, no confirma si es novia de José Eduardo Derbez. Por otra parte, se dice que la DJ tiene como orientación sexual lesbiana por lo que solo sería amiga del actor.

Sin embargo, la foto también sería interpretada como la decisión de José Eduardo Derbez de exhibir su relación con Mariana BO tras su separación de Paola Dalay y que esta ya inició un nuevo romance.