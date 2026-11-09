Andrés Manuel López Beltrán anunció que este lunes 9 de noviembre difundirá un mensaje dirigido a sus seguidores, a la militancia de Morena y a los medios.

El aviso fue publicado en sus historias de Instagram, donde indicó que la transmisión comenzará a las 9:30 horas, sin adelantar el contenido de su intervención.

El anuncio ocurre después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera en Villahermosa, durante el Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez.

Anuncio de Andrés Manuel López Beltrán en Instagram (Captura de pantalla)

¿Qué se sabe del mensaje de Andrés Manuel López Beltrán?

En la imagen compartida, López Beltrán aparece frente a un jardín y anuncia que ofrecerá información al público, aunque no precisó los temas que abordará.

El mensaje está dirigido a quienes lo siguen, a la militancia de su partido, a los medios de comunicación y al público en general.

Su reaparición tuvo lugar en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, donde acudió como invitado especial al informe del gobernador Javier May Rodríguez en Villahermosa.

Andrés Manuel López Beltrán (Rogelio Morales Ponce)

Durante el acto saludó a integrantes de Morena y posó ante las cámaras; también coincidió con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y otros asistentes.

La aparición ocurrió días después de que rechazara señalamientos que lo relacionan con presuntas irregularidades del llamado huachicol fiscal y con el empresario Amílcar Olán Aparicio.

En ese pronunciamiento, negó tener vínculos con el contrabando de combustible, mantener negocios con Olán o utilizar influencias para obtener contratos o beneficiar particulares.

Además, acusó a Ricardo Salinas Pliego y a los periodistas Carlos Loret de Mola y Ramón Alberto Garza de promover una campaña contra su familia y Morena.