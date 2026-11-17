Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, acusó que Movimiento Ciudadano (MC) acordó entregar a Morena el estado por el Presupuesto 2027.
De acuerdo con la dirigente del PRI, MC negoció con Morena para entregar el gobierno de Jalisco “a cambio de maltrato presupuestal”.
“Movimiento Ciudadano ya negoció con Morena para entregar Jalisco pero no lo vamos a permitir”Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco
MC acordó entregar Jalisco a Morena “a cambio de maltrato presupuestal”
MC acordó entregar el gobierno de Jalisco a Morena “a cambio de maltrato presupuestal”, aseguró Laura Haro en entrevista para Azucena Uresti.
La presidenta del PRI Jalisco señaló que Movimiento Ciudadano y Morena “ya negociaron” ante la caída de MC en las encuestas.
“Ya negociaron, a cambio de migajas, a cambio de nada, a cambio de maltrato presupuestal, a cambio de desdén, de desprecio”Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco
Sin embargo, señaló que los acuerdos que acusa, referentes al Presupuesto 2027 fueron “migajas” y desdén.
Cabe señalar que hubo recortes en el presupuesto federal para Jalisco con 83% menos en inversión pública, así como:
- 22% de recorte en seguridad
- 10 % en educación
- 90% en infraestructura carretera
No vamos a permitir que Morena entre a Jalisco, asegura PRI
Laura Haro resaltó que el PRI no va a permitir que “los narcopolíticos de Morena” lleguen al gobierno de Jalisco para que lo lo convierta en “un Sinaloa dos”.
“A Jalisco no va a entrar Morena bajo ninguna circunstancia porque nosotros no queremos que Morena convierta a Jalisco en un Sinaloa dos…ahí no van a entrar los narcopolíticos de Morena”Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco
Ante estos supuestos acuerdos, Laura Haro resaltó que “Movimiento Ciudadano ya perdió Guadalajara” por lo que decidió acordar con Morena la entrega del estado.
Laura Haro señaló que el PRI ha ido creciendo en las preferencias de los ciudadanos de Jalisco, mientras que MC va en “franca caída” y Morena se ha quedado estancado.
“Nosotros vamos creciendo, Movimiento Ciudadano en franca caída, Morena estancado con sus conflictos interno y nosotros en la construcción de una alianza inteligente, una alianza firme”Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco
Asimismo, resaltó que el PRI ya tiene ganado el gobierno de Guadalajara “con un buen proyecto, con una propuesta competitiva”, lo que será el principio del fin de Movimiento Ciudadano”.