Andrés Manuel López Beltrán adelantó en sus redes sociales que realizará un anuncio importante este martes 3 de noviembre, a las 9:00 horas, sin ofrecer más detalles sobre de lo que tratará el aviso.

La publicación generó expectativa debido a la actividad política que ha mantenido durante las últimas semanas, particularmente en Tabasco, donde busca participar en el proceso de Morena para las elecciones 2027.

Andrés Manuel López Beltrán adelanta anuncio importante para este martes 3 de noviembre

A través de redes sociales, Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que tiene un anuncio importante para los militantes de Morena, así como a los medios y al público en general.

Hasta el momento, Andrés Manuel López Beltrán no ha precisado si el anuncio estará relacionado con sus actividades dentro del partido, sus recorridos por territorio tabasqueño o algún otro asunto de carácter político.

Andrés Manuel López Beltrán prepara un anuncio importante para este martes (Captura de pantalla)

El pasado 1 de octubre, López Beltrán informó que se registró como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco.

De acuerdo con la información, Andrés Manuel López Beltrán busca una diputación federal por Tabasco para las elecciones 2027, razón por la que desde hace meses dejó su cargo dentro de Morena.

El anuncio está programado para las 9:00 de la mañana de este martes 3 de noviembre. Por ahora, el contenido permanece sin revelarse, por lo que habrá que esperar más detalles en sus canales oficiales.