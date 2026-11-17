El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones financieras ni pliegos de observaciones sobre los recursos revisados a la actual administración, durante su tercera comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con los datos presentados por el edil, la fiscalización abarcó 344.26 millones de pesos, correspondientes a siete contratos. El monto revisado se encuentra comprobado en su totalidad, sin cantidades pendientes de aclarar.

En contraste, durante la administración anterior se acumularon 304.3 millones de pesos observados por la ASF, correspondientes a tres cuentas públicas: 129.9 millones de pesos en 2022, 97.7 millones en 2023 y 76.8 millones entre enero y septiembre de 2024.

ASF reporta cero observaciones financieras para Javier López Cesarín (cortesía )

López Casarín presenta resultados financieros de Álvaro Obregón

Durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alcalde expuso el estado de las finanzas de la Alcaldía Álvaro Obregón y destacó los resultados de fiscalización correspondientes a su gestión, que comprenden de octubre a diciembre de 2024 y el ejercicio de 2025.

En materia presupuestal, informó que la demarcación contó con un presupuesto de Álvaro Obregón 2026 aprobado por 4 mil 246.29 millones de pesos, que posteriormente se modificó a 4 mil 258.69 millones.

Del presupuesto aprobado, 65 por ciento, equivalente a 2 mil 778.04 millones de pesos, corresponde a gasto fijo, centralizado y consolidado. El 35 por ciento restante, es decir, mil 468.25 millones, se destina a la operación de la alcaldía.

Asimismo, presentó una proyección presupuestal 2027 de 4 mil 670.91 millones de pesos, que contempla recursos para servicios personales, materiales, servicios generales, programas sociales e inversión pública.

Reportan reducción de delitos de alto impacto en Álvaro Obregón

En materia de seguridad ciudadana, el alcalde, Javier López Casarín presentó los resultados del Sistema Integral de Seguridad ÁO360, estrategia con la que, según los datos expuestos, se registró una reducción de delitos de alto impacto de 31 por ciento en las denuncias durante los primeros dos años de gestión.

El sistema contempla la modernización del Centro de Monitoreo, que opera las 24 horas del día y cuenta con 2 mil 800 videocámaras con mantenimiento y funcionalidad. De ellas, 800 están enlazadas con la infraestructura del C5.

La demarcación también dispone de 125 patrullas equipadas con GPS, cámaras, sirenas y radiocomunicación, además de 759 elementos de Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial desplegados en distintos sectores.

En acciones de prevención, el alcalde reportó más de 157 mil Códigos Águila y 160 mil recorridos de patrullaje y pie-tierra.

ASF reporta cero observaciones financieras para Javier López Cesarín (cortesía )

Álvaro Obregón destina recursos a obras y servicios urbanos

Para 2026, la administración destinó 474.51 millones de pesos al programa de obra pública por contrato, sin considerar el presupuesto participativo.

De ese monto, 222.85 millones se asignaron a la renovación y rehabilitación de carpeta asfáltica en vialidades estratégicas. También se realizaron trabajos en escalinatas, barandales y accesos peatonales de colonias como Chamontoya, Las Palmas, Ampliación La Mexicana, Tlacuitlapa y Lomas de los Cedros, con una inversión de 19.9 millones de pesos.

En alumbrado público, se reportó la reparación o sustitución de 35 mil 204 luminarias, con una inversión de 32 millones de pesos.

Programas sociales y recuperación ambiental

En desarrollo social, la alcaldía cuenta con siete Unidades Médicas Móviles que brindan cobertura en más de 150 colonias y otorgan un promedio de 20 mil servicios mensuales.

También dispone de 17 Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI), cuya infraestructura fue rehabilitada y mejorada para ampliar la cobertura a mil 100 menores.

En materia ambiental, el programa Barrancas ÁO: Restauración de su Grandeza reportó la intervención de 161 hectáreas durante 2025 en nueve barrancas, así como el retiro de 5 mil 580 toneladas de residuos y la plantación de 7 mil 154 árboles y ejemplares vegetales durante 2025 y 2026.

A estas acciones se suma la recuperación de espacios públicos: la administración informó sobre la intervención de 221 espacios, entre parques, gimnasios y canchas, con más de 66 mil habitantes beneficiados durante 2026.

Con estos resultados, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín presentó ante el Congreso capitalino el balance financiero y operativo de la demarcación, además de las previsiones presupuestales para dar continuidad a los proyectos de infraestructura, seguridad, bienestar social y recuperación de espacios públicos.