Javier May Rodríguez se suma al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, estrategia que impulsa 10 acciones concretas para visibilizar, prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia.

Durante un enlace virtual con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador subrayó que Tabasco participa activamente en esta política nacional, orientada a garantizar que niñas y mujeres vivan libres de agresiones.

En el marco del 25N, señaló que este esfuerzo se acompaña de programas productivos que fortalecen la autonomía económica de las tabasqueñas, como Tandas para la Mujer, Sembrando Vida, Pescando Vida y Crédito Ganadero a la Palabra.

Tabasco impulsa autonomía económica y atención integral a mujeres

En su conferencia matutina, Javier May presentó un balance de los apoyos que el Gobierno del Pueblo destina a mujeres para reforzar su autonomía y reducir condiciones que las expongan a la violencia.

Destacó que este año 10 mil tabasqueñas fueron beneficiadas con Tandas para las Mujeres, herramienta que les permite emprender o fortalecer un negocio. Para 2026 se prevé ampliar el programa a 20 mil beneficiarias.

Asimismo, informó que avanzan las entregas de 3 mil 200 viviendas (de un total de 20 mil proyectadas para el sexenio), todas escrituradas a nombre de jefas de familia, con el objetivo de brindar seguridad patrimonial a las mujeres.

En los programas productivos:

45% de las personas inscritas en Sembrando Vida son mujeres.

En Pescando Vida, la mitad de las 2 mil 500 participantes son mujeres.

En Crédito Ganadero a la Palabra, 30% de los apoyos se otorgan a mujeres rurales.

El gobernador también mencionó el acompañamiento a 2 mil mujeres embarazadas o en periodo de lactancia mediante apoyos alimentarios, así como el fortalecimiento de la atención a mujeres en situación de violencia.

Javier May refrenda su compromiso con el bienestar de las mujeres en Tabasco en conferencia de Claudia Sheinbaum. (Cortesía )

Tabasco avanza en justicia y endurece sanciones por violencia de género

Javier May informó que, de febrero a noviembre, la Fiscalía General del Estado cumplió 39 órdenes de aprehensión por presuntos casos de feminicidio. Además, recientemente se dictó una sentencia de 50 años de prisión contra el responsable de un feminicidio ocurrido en 2015 en Villahermosa.

Señaló que el Congreso del Estado discutirá una iniciativa para aumentar las penas, multas y agravantes en delitos relacionados con abuso sexual. Expresó su confianza en que las y los legisladores aprobarán la propuesta debido a su responsabilidad y compromiso social.

El mandatario concluyó que en Tabasco se trabaja con convicción para avanzar hacia un estado donde las mujeres vivan libres, seguras y sin violencia.