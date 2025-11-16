La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los trabajos que ejecuta el Gobierno de México para el desarrollo de la región. Señaló que la obra, originalmente prevista para concluirse en más tiempo, podría finalizarse en tres años, gracias a un esquema de financiamiento con la Secretaría de Hacienda, que permitirá acelerar proyectos carreteros.

Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez también recorrió la obra, que registra un 80% de avance en los primeros 16 kilómetros y cuya primera etapa se prevé concluir en diciembre.

Claudia Sheinbaum y Javier May destacan la importancia de la carretera Macuspana–Escárcega

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó la relevancia de esta vía federal para Tabasco, ya que conecta con la Península de Yucatán y permitirá trasladar con mayor rapidez la producción tabasqueña hacia esa región del país.

Recordó que, tras la elección de gobernador, Javier May le compartió que la ampliación de esta carretera era una de las obras más urgentes y prioritarias para el estado.

A su vez, el gobernador señaló que con la nueva infraestructura se reducirán considerablemente los tiempos de traslado y se incrementará la seguridad vial.

Javier May y Claudia Sheinbaum supervisan ampliación de carretera Macuspana-Escarcega. (Cortesía )

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que el proyecto comprende 250 kilómetros de longitud y una inversión superior a los 21 mil millones de pesos. Detalló que la primera etapa registra un avance del 80%, con entrega programada para mediados de diciembre.

Indicó que se trabaja en 12 kilómetros en Tabasco y cuatro kilómetros en Campeche, dentro de un tramo que ha requerido procesos técnicos complejos debido al tipo de suelo y a los volúmenes de materiales necesarios para su construcción.

Claudia Sheinbaum continuará supervisando obras en Tabasco

Durante la supervisión, la Presidenta destacó el desempeño del gobernador Javier May, al encabezar acciones y programas que benefician a la población tabasqueña.

Resaltó la reorganización presupuestal que ha permitido fortalecer apoyos al campo, la ganadería, la pesca y diversas obras de infraestructura.

A su vez, el mandatario estatal agradeció el respaldo constante que Tabasco ha recibido por parte del gobierno federal y reiteró que la entidad cuenta con el acompañamiento permanente de la administración federal.

Claudia Sheinbaum anunció que como parte de su quinta visita a Tabasco, este domingo se trasladará a Cárdenas para supervisar la construcción del Hospital General del municipio. También adelantó que revisará los avances de la Fábrica del Chocolate Bienestar, con el fin de fortalecer la producción de cacao a un precio justo.