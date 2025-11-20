Javier May entregó el Premio Estatal del Deporte 2025 y el Premio al Mérito Deportivo Tabasqueño a 10 atletas y entrenadores que han puesto en alto el nombre de Tabasco. Con este reconocimiento, el gobernador refrendó su compromiso con el impulso al deporte en el estado.

Durante la ceremonia, anunció que como parte del impulso histórico del Gobierno del Pueblo, en 2026 el número de beneficiarios de la Beca de Sostenimiento Deportivo aumentará de 300 a 500 atletas, con la garantía de recursos asegurados.

El compromiso que tenemos hoy es poder consolidar lo que hemos iniciado juntos; nuestra meta el próximo año es que tengamos 500 atletas becadas y becados. Ya tenemos presupuesto y no va a faltar el dinero para seguir apoyando a quienes nos representan con gran orgullo. Javier May

Javier May entrega reconocimientos y anuncia obras en beneficio del deporte

El mandatario adelantó que en las próximas semanas iniciará la rehabilitación integral del Palacio de los Deportes de Villahermosa, actualmente en proceso de licitación. El Gobierno del Estado destinará 58 millones de pesos para esta obra, que se consolidará como un Centro de Alto Rendimiento con albergue para que las y los atletas cuenten con una estancia digna y segura.

Javier May aseguró que, con el fortalecimiento de las becas y el rescate de la infraestructura, Tabasco se encuentra en una transformación y revolución deportiva. Esto ante una comunidad integrada por jóvenes, entrenadores, promotores y familias.

El gobernador también anunció que, además de esta obra, iniciará un plan de rehabilitación para Olimpia XXI.

Javier May reconoce el deporte con Beca de Sostenimiento Deportivo y Premio Estatal del Deporte 2025. (Cortesía )

Acompañado por la secretaria de Educación, Patricia Iparrea Sánchez, y el director del Injudet, Gabriel Isaac Ruiz Pérez, el gobernador entregó los galardones a deportistas destacados:

Premio Estatal del Deporte 2025

Mejor Deportista: Fernanda Ramírez del Puerto (gimnasia artística).

Deporte Adaptado: José Miguel Gómez Cornelio (ciegos y débiles visuales).

Entrenadora: Heydi Lorena Villegas Cadena (karate).

Fomento, Protección o Impulso al Deporte: Pedro Magaña Tejeda (deportes autóctonos y tradicionales).

Premio al Mérito Deportivo Tabasqueño

Eliza Ramírez del Puerto (patinaje sobre ruedas).

Jonatán Asiel Sánchez Magdonel (karate).

Equipos premiados

Mejor Equipo de Deporte Individual: tercia de karate integrada por Adrián Emmanuel Chan Hernández, Jonatán Asiel Sánchez Magdonel y Ángel Omar Sánchez Álvarez.

Mejor Equipo de Deporte de Conjunto: la dupla de voleibolistas Luis Ángel Pérez Castellano y Luis Gabriel López de la Cruz.

Atletas reconocen apoyo de Javier May

A nombre de las y los galardonados, la gimnasta y seleccionada nacional Fernanda Ramírez del Puerto agradeció el respaldo del gobierno estatal:

Su compromiso con nuestra formación se ve reflejado también en programas tan importantes como el de las Becas de Sostenimiento Deportivo, que este año beneficiaron a 300 atletas deportistas que día tras día se levantan con la convicción de dar lo mejor de sí. Este apoyo no solo nos permite prepararnos en mejores condiciones, sino que también nos recuerda que no caminamos solos, que hay manos que nos sostienen y que apuestan por nuestro crecimiento. Fernanda Ramírez

La secretaria de Educación destacó que estos premios reflejan el compromiso del Gobierno del Pueblo con transformar vidas a través del deporte.

El titular del Injudet señaló que el Premio Estatal del Deporte es el reconocimiento más grande que Tabasco otorga a quienes han llevado su nombre a lo más alto.

Los estímulos económicos fueron: