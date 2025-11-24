El gobernador Javier May Rodríguez entregó 603 bienes muebles, patrullas, motopatrullas y equipo táctico y tecnológico a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donados por el Ayuntamiento de Centro mediante recursos del Fortamun 2025.

Javier May refuerza vigilancia en Villahermosa y zona metropolitana

Entre el nuevo equipamiento destacan 50 patrullas y motopatrullas, que se integrarán de inmediato a las tareas operativas en Villahermosa y su zona metropolitana, una región cuya dinámica económica y social exige fortalecer la vigilancia, especialmente al no contar con policía municipal propia.

Javier May fortalece la seguridad de Tabasco con 50 nuevas patrullas. (Cortesía )

El gobernador subrayó que esta entrega da cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que exige destinar al menos el 20% del Fortamun al fortalecimiento de la seguridad. Además, coincidió con la etapa final de formación inicial de cadetes, quienes próximamente se integrarán a la Policía Metropolitana.

Su disciplina, su convicción y su entrega son motivo de orgullo para Tabasco. Hoy reciben el respaldo operativo con el que pronto servirán en las calles. Javier May

Inversión histórica en seguridad para Tabasco

Javier May reconoció al Ayuntamiento de Centro, encabezado por Yolanda Osuna Huerta, por su responsabilidad al contribuir con equipamiento para las corporaciones. Destacó además el apoyo permanente de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que gracias a su respaldo Tabasco avanza hacia la paz.

La entrega se realizó en la Plaza de la Revolución, ante representantes del Poder Judicial, Legislativo, sector empresarial y sociedad civil. El gobernador reiteró que su administración mantiene el compromiso de hacer de la seguridad el pilar del bienestar.

La alcaldesa Yolanda Osuna informó que la Policía Estatal de Caminos recibió 15 patrullas sedán y 35 motocicletas, además de equipo de cómputo, escáneres, impresoras, aires acondicionados y chalecos tácticos para la SSPC.

Con estas acciones –acentuó– contribuimos a mejorar la movilidad policial, reducir los tiempos de respuesta y garantizar una operación más moderna y ágil cercana a la ciudadanía. Esta entrega se suma al apoyo de 50 camionetas tipo pickup de doble cabina realizada el pasado 25 de agosto, con lo que Centro ha contribuido este año con 100 unidades vehiculares y motorizadas para la seguridad de los tabasqueños. Yolanda Osuna

Durante el acto, el titular de la SSPC, Serafín Tadeo Lazcano, explicó que la dependencia avanza en una reingeniería institucional para optimizar recursos humanos y materiales, y brindar una protección más eficaz a las familias tabasqueñas.

A su vez, el director de la Policía Estatal, Alonso Jiménez Pérez, exhortó a los elementos a mantener su labor con honestidad y responsabilidad. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gobierno José Ramiro López Obrador e integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad.