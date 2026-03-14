A un año y medio de haber tomado las riendas de Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez regresó a la emblemática Plaza de Armas de Villahermosa para dejar algo claro: la transformación en el estado no tiene vuelta atrás. El mandatario afirmó que su modelo de bienestar, basado en la honestidad y la atención directa, ha logrado consolidarse pese a las críticas de sus adversarios.

Durante su mensaje, May Rodríguez destacó que su administración rompió con el viejo esquema del “gobierno de escritorio” para convertirse en uno de “territorio”. Bajo los ideales de la Cuarta Transformación, aseguró que se han eliminado los privilegios de la alta burocracia para que el presupuesto se convierta en inversión social sin intermediarios.

Javier May presenta balance de su gobierno en Tabasco

En el balance financiero correspondiente a 2025, Javier May informó que la entidad registró 6 mil 600 millones de pesos en recaudación estatal, cifra que representa un incremento del 11.4% en comparación con el año anterior.

Asimismo, señaló que la inversión social tuvo un aumento significativo, con recursos destinados a programas estatales como Crédito Ganadero a la Palabra, Pescando Vida, Tandas para la Mujer y la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes.

Gobernador de Tabasco destaca avances en seguridad, finanzas e inversión social (cortesía)

De acuerdo con el mandatario, estas acciones permitieron triplicar los apoyos directos a la población, mientras que el gasto operativo del gobierno se mantuvo controlado.

En materia de seguridad, el gobernador aseguró que su administración mantiene una política de cero acuerdos con la delincuencia y trabaja en fortalecer las capacidades de inteligencia y proximidad policial.

Gobernador de Tabasco destaca avances en seguridad, finanzas e inversión social (cortesía)

Entre los resultados presentados destacó una reducción del 62% en la incidencia de homicidio doloso entre enero de 2025 y febrero de 2026. Además, anunció avances en proyectos como el centro de control y vigilancia C5 “Escudo Olmeca” y la operación de la nueva Policía Metropolitana en Villahermosa.

En cuanto al desarrollo económico, Javier May confirmó el arranque del Plan Villahermosa 2030, iniciativa que contempla la construcción de un nuevo Centro de Convenciones con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos.

Gobernador de Tabasco destaca avances en seguridad, finanzas e inversión social (cortesía)

El gobernador también señaló que empresas como Grupo Chedraui y Grupo Bafar han anunciado inversiones en la entidad, lo que señaló refuerza la posición de Tabasco como un punto estratégico para el desarrollo del sur-sureste del país.

Finalmente, el mandatario reiteró su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que en Tabasco se continúa construyendo el llamado “segundo piso de la transformación”, con prioridad en los sectores más vulnerables.