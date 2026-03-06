Como parte de una política pública diseñada para consolidar la equidad y el desarrollo regional, el Gobernador Javier May Rodríguez realizó la entrega de mil 200 certificados del programa “Tandas para la Mujer” en el municipio de Cunduacán.

Esta iniciativa tiene como objetivo central impulsar la independencia económica de las tabasqueñas y brindarles herramientas reales para el fortalecimiento de sus proyectos productivos.

Desde el parque central “José Eduardo de Cárdenas”, el mandatario estatal reafirmó que el Gobierno del Pueblo camina junto a las mujeres para que alcancen sus metas, invirtiendo no solo recursos financieros, sino depositando una confianza plena en su capacidad para transformar la economía local.

Javier May fortalece la autonomía económica de las mujeres en Tabasco

La entrega de estos apoyos representa una inversión directa de 6 millones de pesos, enfocada en erradicar las brechas de desigualdad. Acompañado por la alcaldesa María de la Cruz López y las titulares de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, y de Bienestar, Mayra Paloma López Hidalgo, el Gobernador explicó la ruta de crecimiento del programa:

Hoy reciben tandas de 5 mil pesos cada una. Pagan y tienen derecho a una tanda de 10 mil pesos y después hasta un crédito de 50 mil pesos. Javier May, Gobernador de Tabasco.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, May Rodríguez destacó que este esquema protege a quienes históricamente han sostenido la economía popular, permitiendo que sus negocios crezcan con solidez.

Subrayó que esta visión es compartida con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando gobiernos comprometidos con visibilizar y dignificar el arduo trabajo de las mujeres en la sociedad.

Javier May entrega 1,200 Tandas para la Mujer en Cunduacán. (Cortesía)

Por su parte, la secretaria Katia Ornelas Gil señaló que esta estrategia es un reconocimiento a la lucha y compromiso de las tabasqueñas con sus familias. Destacó que el emprendimiento femenino es un motor de cambio que no solo mejora la calidad de vida individual, sino que transforma el futuro de comunidades enteras.

A nombre de las mil 200 beneficiarias, Minelia Jiménez López celebró la implementación de este programa, calificándolo como una oportunidad real para generar ingresos propios y fortalecer el patrimonio familiar. Con estas acciones, la administración de Javier May demuestra que el apoyo directo y sin intermediarios es la vía más eficaz para asegurar la justicia social en Tabasco.