El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reconoció a las mujeres tabasqueñas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando que no hay transformación sin el desarrollo de las mujeres.

Asimismo, aseguró que su gobierno se suma a la visión y trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir impulsando políticas y oportunidades para las mexicanas.

Javier May impulsa el programas sociales en Tabasco

Durante su conferencia mañanera, el gobernador destacó que se continúa avanzando en el programa “Tandas para la Mujer”, el cual busca impulsar los emprendimientos de tabasqueñas, fortalecer su independencia financiera y su seguridad económica.

Asimismo, señaló que con el programa “Inclusión Digital” se continúa apoyando a estudiantes de primer grado de secundaria con la entrega de tabletas electrónicas para apoyar su proceso de aprendizaje.

De igual manera, dio a conocer que durante esta semana se realizarán las “Jornadas de Atención” en territorio a Centros Integradores de Jalpa de Méndez y Nacajuca, con el objetivo de atender las demandas ciudadanas y ejecutar acciones en su beneficio.

Por otra parte, May Rodríguez informó que el viernes 13 a las 17:00 horas en Plaza de Armas encabezará un encuentro con vecinos para rendir cuentas sobre su administración.

“Porque la gente tiene derecho a saber y es obligación del gobierno rendir cuentas. Los invito a que me acompañen y a seguir la transmisión por nuestras redes sociales” Javier May, gobernador de Tabasco

Finalmente, el mandatario estatal destacó que se invertirán más de 3 mil 770 millones de pesos en obra pública para beneficiar a las y los tabasqueños con infraestructura de calidad, seguridad, educación y políticas que impacten en su calidad de vida.