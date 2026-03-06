El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró un aula multisensorial en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 25, ubicado en Villa Vicente Guerrero, Centla, como parte de una estrategia estatal orientada a fortalecer la educación inclusiva y reducir las brechas de desigualdad en la atención a niñas y niños con discapacidad.

Durante el evento, el mandatario destacó que este nuevo espacio forma parte de un proyecto para ampliar la infraestructura especializada en educación especial en la entidad. Asimismo, explicó que el aula requirió una inversión de más de un millón de pesos para su adecuación y equipamiento.

Tabasco busca tener aulas multisensoriales en los 27 CAM del estado

El gobernador estuvo acompañado por el presidente municipal de Centla, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, donde resaltó que este tipo de espacios favorecen el desarrollo integral de niñas y niños que reciben terapias en los Centros de Atención Múltiple.

Gobierno de Tabasco impulsa educación incluyente con nueva infraestructura (cortesía)

De acuerdo con el mandatario estatal, la atención temprana es clave para potenciar habilidades en menores con discapacidad, ya que durante los primeros años de vida se registra mayor sensibilidad para aprovechar los procesos de aprendizaje y estimulación.

En ese contexto, adelantó que el estado contará próximamente con un Centro de Atención a Niñas y Niños con Autismo en Villahermosa, el cual estará equipado con tecnología especializada para brindar atención integral a personas con esta condición.

El gobernador subrayó que el objetivo es convertir este centro en uno de los más completos del país, con herramientas y equipos de última generación que contribuyan al desarrollo de niñas y niños con autismo.

Por su parte, la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez, afirmó que la inauguración del aula multisensorial refleja el compromiso del gobierno estatal con una educación incluyente y con enfoque social.

Mientras que la directora del CAM número 25, Auraysela Hernández Rodríguez, destacó que las acciones impulsadas por el gobierno estatal contribuyen a mejorar la calidad educativa y el bienestar de las comunidades escolares.

A nombre de las familias beneficiadas, Diana Laura Jiménez Ávalos, madre de un alumno con parálisis cerebral infantil, agradeció la entrega del aula, al considerar que representa nuevas oportunidades para las y los estudiantes.

Finalmente, el gobernador hizo un recorrido en las instalaciones del aula multisensorial y conoció los equipos que permitirán a las y los estudiantes reforzar sus habilidades cognitivas y motrices, además de presenciar presentaciones de bailes tradicionales realizadas por alumnos de educación inicial, primaria y secundaria del plantel.