El gobernador Javier May Rodríguez puso en marcha el Torneo de Fútbol “El Mundial va a tu Escuela”, una estrategia nacional orientada a fortalecer la convivencia, el tejido social y la cultura de paz a través del deporte.

En un ambiente de participación estudiantil y compromiso comunitario, el mandatario estatal respaldó la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de convertir el fútbol en un lenguaje común que promueva valores y cohesión social.

Javier May impulsa torneo escolar como herramienta de paz y transformación social

El arranque del torneo, que replica el formato de la Copa Mundial de la FIFA, contempla la participación de 48 equipos provenientes de ocho subsistemas de Educación Media Superior, con actividades programadas del 20 de abril al 29 de mayo en distintas sedes.

Como parte del enfoque social del proyecto, se promueve entre las juventudes una visión basada en la construcción de paz desde lo cotidiano, fomentando la convivencia en escuelas, comunidades y espacios públicos.

Además, esta estrategia busca acercar la experiencia del Mundial de Fútbol 2026 a nivel local, para que no sea percibido como un evento lejano, sino como una actividad cercana que involucre a niñas, niños y jóvenes en todo el país.

El torneo inició con un encuentro simbólico entre equipos escolares que representan a México y Sudáfrica, destacando el carácter formativo, cultural y deportivo de la iniciativa.

Tabasco arranca “El Mundial va a tu Escuela” para fomentar paz y comunidad. (Cortesía)

Javier May impulsa valores, trabajo en equipo y participación juvenil con torneo escolar

Durante el evento, se destacó que este “mundialito escolar” funciona como una plataforma para impulsar el talento, la disciplina y el trabajo en equipo, permitiendo que las juventudes desarrollen habilidades sociales y deportivas desde su entorno.

También se resaltó que cada partido se convierte en un espacio de convivencia, aprendizaje y fortalecimiento comunitario, donde el deporte actúa como motor de transformación.

En el marco de esta estrategia, autoridades educativas subrayaron que las y los estudiantes no solo participan en lo deportivo, sino que también exploran aspectos culturales y geográficos de los países que representan, enriqueciendo su formación integral.

Al evento asistieron autoridades estatales en materia de seguridad, juventud, deporte y educación, quienes coincidieron en que este tipo de iniciativas contribuyen a construir una sociedad más participativa, incluyente y con valores compartidos.