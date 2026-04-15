El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, supervisó la rehabilitación del Palacio de los Deportes de Villahermosa, obra en la que se invierten más de 23 millones de pesos para rescatar un espacio clave en favor de la juventud y el desarrollo deportivo.

Javier May impulsa infraestructura deportiva para la juventud tabasqueña

La recuperación de este recinto forma parte de una política orientada a brindar espacios dignos y de calidad para las y los jóvenes, fortaleciendo el deporte como herramienta de bienestar social.

Durante el recorrido, se informó que el proyecto, a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas estatal, permitirá mejorar las condiciones para atletas tabasqueños, al integrar una duela profesional apta para competencias de alto nivel en distintas disciplinas.

Actualmente, la obra se encuentra en la fase de equipamiento y suministro de gradas, por lo que se prevé su próxima puesta en operación.

Javier May impulsa deporte en Tabasco con rehabilitación de Palacio de los Deportes. (Cortesía)

Villas Deportivas fortalecerán el alto rendimiento en Tabasco

El proyecto también contempla la construcción de Villas Deportivas, destinadas a atletas de alto rendimiento provenientes de distintos municipios, quienes podrán contar con espacios adecuados para entrenar y concentrarse previo a sus competencias.

Con estas acciones, el Gobierno de Tabasco refuerza la infraestructura deportiva del estado y apuesta por el desarrollo integral de nuevas generaciones, impulsando talento local y mejores oportunidades para el alto rendimiento.