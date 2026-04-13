El gobernador Javier May Rodríguez encabezó la inauguración de la exposición “La Gran Fuerza de México”, donde reconoció el respeto y respaldo del pueblo tabasqueño hacia el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

La muestra, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió sus puertas al público con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, a través de la difusión de sus capacidades operativas y su labor en la defensa de la soberanía nacional.

Tabasco alberga exposición militar con actividades interactivas

Durante el evento, el mandatario destacó la coordinación permanente entre autoridades civiles y militares para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar, al señalar que esta exposición refleja la fortaleza del país basada en sus instituciones y su gente.

El acto contó también con la participación del comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, quien subrayó que este tipo de iniciativas permiten acercar a la población al trabajo cotidiano de las Fuerzas Armadas, mostrando con transparencia su equipo, capacidades y vocación de servicio.

Tabasco abre exposición “La Gran Fuerza de México” durante la Feria estatal. (Cortesía)

La exposición, instalada en el Parque Tabasco “Dora María”, permanecerá abierta hasta el 10 de mayo, en el marco de la Feria de Tabasco, que prevé una afluencia superior a 2.5 millones de visitantes.

Las familias podrán disfrutar de un recorrido por diversos módulos, entre ellos:

Paracaidistas

Plan DN-III-E

Transmisiones

Fuerzas Especiales

Policía Militar

Industria Militar

Artillería y Caballería

Además de espacios dedicados a la Guardia Nacional y la aviación militar, junto con actividades recreativas e interactivas para todo público.