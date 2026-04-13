El gobernador Javier May Rodríguez, en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal, anunció la realización de “L’Étape Tabasco by Tour de France 2026”, uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes a nivel internacional.

Durante el anuncio, el mandatario destacó que esta competencia posiciona a Tabasco como un destino estratégico de turismo deportivo, al impulsar el desarrollo económico, fortalecer su proyección internacional y promover estilos de vida saludables.

Tabasco se posiciona como destino clave de turismo deportivo

El mandatario subrayó que la llegada de este evento coloca a Tabasco en el mapa global del ciclismo, mientras que Omar García Morín, director deportivo de L’Étape México, respaldó la elección de la entidad como sede por sus condiciones de seguridad, infraestructura y conectividad.

Organizado por A.S.O. (Amaury Sport Organisation), empresa responsable del Tour de France, este evento es considerado la mejor experiencia de ciclismo amateur en el mundo, al replicar las condiciones de una competencia profesional.

Desde su llegada a México en 2016, L’Étape ha reunido a miles de ciclistas, consolidándose como una de las marcas con mayor alcance y participación en el país.

Para la edición 2026 se espera la participación de 1,500 competidores y una asistencia superior a 4 mil personas, con presencia destacada de la Ciudad de México (60%), Estado de México (16%) y otras entidades (24%).

Además, se estima una derrama económica de 36.8 millones de pesos, beneficiando sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local, así como una amplia difusión en plataformas digitales y medios.

L’Étape Tabasco ofrecerá rutas y recorrido turístico por el estado

El evento contempla tres rutas:

Larga: 135 km

Corta: 55 km

Sprint: 35 km

Los recorridos fueron diseñados por expertos del Tour de France y contarán con altos estándares de seguridad, incluyendo vehículos oficiales, ambulancias y control de ruta.

La ruta permitirá mostrar la diversidad turística de Tabasco, al iniciar en Villahermosa, capital que combina cultura, naturaleza y gastronomía, para continuar hacia Teapa, reconocida por su entorno natural y el río Puyacatengo.

Posteriormente, avanzará hacia Tacotalpa, donde se ubica Tapijulapa, Pueblo Mágico destacado por su arquitectura tradicional y atractivos naturales como las cascadas de Villa Luz, y se proyectará hacia Jalapa, conocida por su tradición en la producción de dulces artesanales.

El evento contempla una participación diversa, con 65% de hombres y 35% de mujeres, consolidándose como una experiencia incluyente y de alto nivel.

Con “L’Étape Tabasco 2026”, el estado se integra al circuito internacional del ciclismo amateur, fortaleciendo su proyección global y consolidándose como un destino clave para el turismo deportivo en México.