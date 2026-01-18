El programa Sembrando Vida Tabasco, impulsado por el gobernador Javier May, no solo ha contribuido a la reactivación del campo, sino que también ha generado un impacto positivo en la salud, el ánimo y la economía de las personas de la tercera edad que participan en él.

Actualmente, casi 50 mil sembradoras y sembradores forman parte de esta estrategia que impulsa la reforestación y el bienestar comunitario en el estado.

Adultos mayores han expresado su satisfacción por integrarse a un programa que les permite mejorar sus ingresos, mantenerse activos y fortalecer el tejido social de sus comunidades.

Sembrando Vida Tabasco fortalece la economía local y el bienestar de adultos mayores

A sus 76 años, Miriam Magaña se dijo contenta de formar parte del único programa agrícola con recursos estatales en todo el país, especialmente porque su edad representa un impedimento para acceder a créditos bancarios.

Señaló que nunca antes había participado en un programa gubernamental y que hoy considera a Sembrando Vida Tabasco fundamental para su vida y la de su comunidad.

Originaria de Pailebot, una población costera con presencia afrodescendiente, donde el 37.91 por ciento de la población mayor de 12 años se dedica a actividades pesqueras y agrícolas, Miriam explicó que, al encontrarse sola y viuda, decidió integrarse al programa como una alternativa para salir adelante.

Antes no había estos apoyos para nosotras, sí existían, pero solo para ciertas personas. Ahora me siento bien, gracias a Dios, por el apoyo. Es trabajito, pero ahí la llevamos. Hemos sembrado ya muchas plantas, la yaca y el macuilí. Miriam Magaña

Por su parte, Don David Izquierdo, originario de la ranchería Chicozapote, relató que acudió a las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio con la esperanza de integrarse al programa, oportunidad que finalmente se concretó.

En el municipio de Cárdenas, Sembrando Vida está conformado por siete mil sembradoras y sembradores, entre los programas estatal y federal.

Para luego es tarde, dije entre mí: es lo que yo más quería, estar ahí y tener ese apoyo. David Izquierdo

Narró que, años atrás, el campo en la ranchería Benito Juárez se encontraba abandonado y sin apoyos gubernamentales, lo que lo obligó a migrar a Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de sus hijos, enfrentando frío, lejanía y discriminación durante fechas importantes.

Hoy, su realidad es distinta. Don David ya no tiene que migrar para llevar sustento a su familia, pues junto con otros campesinos recibe un jornal mensual de cinco mil pesos, mientras trabaja su propia tierra.

Gracias a Dios y gracias a nuestro gobierno, hay mucho apoyo ahorita. Yo recibo ayuda del programa para los de la tercera edad y de Sembrando Vida estatal. Ya no pienso irme, tenemos apoyo como ningún otro gobierno. David Izquierdo

Sembrando Vida Tabasco impulsa el campo y apoya a adultos mayores (Cortesía)

Para Don David, como para muchas otras personas de la tercera edad, Sembrando Vida Tabasco no solo representa un ingreso económico, sino la oportunidad de recuperar el ánimo, el bienestar y la esperanza dentro de su comunidad.