OXXO anunció una inversión de más de 10 millones de pesos en Macuspana, Tabasco, durante 2026, como parte de su estrategia de expansión en el sureste del país.

La inversión forma parte del plan nacional de FEMSA, empresa matriz de la cadena, que contempla destinar más de 200 millones de pesos a Tabasco y 64 mil millones de pesos a nivel nacional entre 2025 y 2026.

OXXO aclara transparencia en su operación en Macuspana

El gerente de Plaza de OXXO en la región señaló que el proyecto prevé la generación de empleos formales y el crecimiento comercial en la zona, bajo esquemas de cumplimiento normativo.

Asimismo, OXXO precisó que su operación se apega a principios de transparencia, responsabilidad social y legalidad, con inversiones orientadas al desarrollo económico local y al fortalecimiento de sus cadenas de suministro.

La empresa fijó esta postura luego de que circulara en redes sociales un documento atribuido al gobierno municipal, en el que presuntamente se solicitaban electrodomésticos y equipo para eventos públicos, lo que abrió un debate sobre posibles condicionamientos a empresas privadas.

Tenemos una relación institucional, respetuosa y transparente con las autoridades locales. No hemos recibido solicitudes de donativos ni condicionamientos para operar. Gerente de Plaza de Oxxo

FEMSA mantiene plan de expansión nacional

FEMSA anticipó que su plan de inversión en México incluye modernización de tiendas, mejoras logísticas y expansión de capacidades digitales. Además, la compañía estima una contribución fiscal superior a 41 mil millones de pesos durante los ejercicios 2025 y 2026.

El gerente explicó que la empresa apuesta por un crecimiento ordenado, alineado con el desarrollo local, con el objetivo de generar beneficios tanto para sus colaboradores como para las comunidades donde opera.

La inversión anunciada para Macuspana se integra a este esquema nacional y refuerza la presencia de OXXO en el sureste mexicano.