El Gobierno del Pueblo encabezado por Javier May Rodríguez concretó la incorporación de 389 nuevos beneficiarios varones de 63 y 64 años del municipio de Centro al programa estatal Bienestar y Plenitud.

Con esta entrega, Tabasco rebasa los 18 mil derechohabientes en todo el estado, de los cuales 5 mil 56 pertenecen al municipio de Villahermosa.

Programa de Javier May es pionero en apoyar a hombres de 63-64 años

La secretaria de Bienestar, Mayra Paloma López Hidalgo, acompañada de la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta, entregó las tarjetas bancarias a los nuevos beneficiarios del programa, diseñado para reconocer el aporte de quienes han dedicado su vida al sustento de sus familias.

Paloma López Hidalgo destacó que, a través de Bienestar y Plenitud, Tabasco se convirtió en el primer estado del país en otorgar una pensión a hombres de 63 y 64 años. Recordó que este modelo se implementó inicialmente en la entidad y que hoy solo se replica en la Ciudad de México.

La funcionaria explicó que esta pensión estatal es complementaria al apoyo bimestral que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entrega a mujeres del mismo rango de edad.

Además, anunció que los 389 nuevos derechohabientes de Centro recibieron sus tarjetas con el primer depósito incluido, por instrucción del gobernador Javier May.

Hoy, gracias a las políticas públicas impulsadas en Tabasco, ha renacido la esperanza porque tenemos un Gobierno del Pueblo que trabaja todos los días para que cada vez haya más progreso, mayor bienestar, más obras, más programas y mayores oportunidades para todas y todos. Mayra Paloma López Hidalgo

Mayra Paloma López Hidalgo subrayó que el Gobierno del Pueblo ha hecho suya la convicción de que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, para generar progreso, justicia y derechos sociales.

Tabasco incorpora a 389 nuevos beneficiarios varones a la pensión Bienestar y Plenitud. (Cortesía )

Durante la ceremonia realizada en el auditorio de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social (DOFYAS) del DIF Tabasco, la alcaldesa Yolanda Osuna afirmó que, con hechos concretos, el gobierno estatal demuestra que la política social va más allá del discurso, abriendo caminos y reduciendo brechas.

En presencia de la coordinadora de Centros Integradores, Martha Fabiola Méndez Denis, la subsecretaria de Bienestar e Inclusión, Jimena Cárdenas Márquez, resaltó que antes de la Cuarta Transformación no existía ningún apoyo para garantizar una vida digna a los adultos mayores.

Añadió que la entrega de tarjetas asegura que los recursos lleguen de manera directa y sin intermediarios, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia en los programas sociales.