Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, y Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, supervisaron los avances de distintos desarrollos habitacionales que sumarán más de 12 mil viviendas para trabajadores en la entidad.

Durante la gira realizada este jueves, las autoridades recorrieron proyectos ubicados en Centro, Comalcalco, Cunduacán y Nacajuca, algunos de los cuales ya comienzan a programar la entrega de viviendas a sus beneficiarios.

Javier May supervisa avances del programa Viviendas para el Bienestar en Tabasco

Las viviendas forman parte del programa federal Viviendas para el Bienestar y se sumarán a las 20 mil casas que el Gobierno de Tabasco construirá con recursos propios para jefas de familia de escasos recursos en zonas rurales, cuya entrega está proyectada para concluir al final del sexenio.

Javier May destacó el avance de los desarrollos habitacionales y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el cumplimiento del compromiso de brindar una vivienda a personas que anteriormente no tenían acceso a ella.

En Nacajuca, el gobernador y el director general del Infonavit recorrieron el complejo habitacional “Tabscoob”, considerado el desarrollo de mayor volumen de la gira, con 6 mil viviendas proyectadas en 375 edificios sobre una superficie de 43 hectáreas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de mejoramiento de suelo y contempla la entrega de las primeras 600 viviendas en marzo, bajo los nuevos lineamientos de diseño establecidos por el Instituto.

Tabasco avanza con más de 12 mil viviendas del programa Viviendas para el Bienestar (Cortesía)

Tabasco avanza en construcción de viviendas para trabajadores

En el municipio de Centro, las autoridades supervisaron el desarrollo “Río Viejo”, donde se contempla la construcción de 4 mil 544 viviendas. Actualmente, el proyecto registra un avance cercano al 9 por ciento y contempla la participación de mano de obra femenina local.

Posteriormente, en Comalcalco, recorrieron el conjunto habitacional “Kaaba Lu Um”, donde se edifican 888 departamentos distribuidos en 111 edificios.

En tanto, en Cunduacán supervisaron los desarrollos “Cimatán” y “Las Haciendas”, que en conjunto contemplan 608 departamentos para trabajadores de la entidad.

La gira de evaluación de proyectos de vivienda continuará este viernes con la supervisión de obras complementarias en Centro, Teapa y Macuspana, específicamente en los desarrollos “Gran Sauce”, “Pedregal” y “Puxcatán”.