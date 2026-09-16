El gobernador de Tabasco, Javier May, encabezó la noche del 15 de septiembre el tradicional Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, ante miles de personas reunidas en Plaza de Armas de Villahermosa.

Javier May da Grito de Independencia en Tabasco. (cortesía )

La ceremonia correspondió al 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y fue el segundo año consecutivo en que May Rodríguez encabezó la celebración desde la sede del Poder Ejecutivo estatal.

El gobernador de Tabasco, Javier May, salió al balcón con el lábaro patrio y repicó la campana ubicada en la parte alta del edificio histórico. Durante sus arengas reconoció a las mujeres que participaron en la lucha independentista y mencionó a Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Medina.

Javier May da Grito de Independencia en Tabasco. (cortesía )

El gobernador de Tabasco, también lanzó arengas por las niñas y los niños, las juventudes, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como por las y los migrantes mexicanos.

Javier May llama a la unidad y la paz durante el Grito

El gobernador de Tabasco, Javier May, también dedicó una arenga a quienes trabajan por la paz y la seguridad de las familias tabasqueñas.

Además, hizo referencia al respeto entre personas con diferentes formas de pensar y llamó a mantener la unidad por encima de las diferencias, antes de concluir con un reconocimiento al pueblo de Tabasco.

Posteriormente, atestiguó desde Palacio de Gobierno la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Entre los asistentes a la ceremonia en Villahermosa estuvieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, así como mandos de la 30 Zona Militar, la Tercera Región Naval y la Guardia Nacional.

Javier May da Grito de Independencia en Tabasco. (cortesía )

Banda Machos cerró los festejos patrios en Villahermosa

Después del protocolo, el gobernador de Tabasco, Javier May, presenció junto con su familia el espectáculo de pirotecnia desde el balcón de Palacio de Gobierno, mientras las personas reunidas en Plaza de Armas celebraban la noche mexicana.

Javier May da Grito de Independencia en Tabasco. (cortesía )

Previo al Grito, el programa incluyó una Fiesta Latina a cargo de La Factoría, la participación de los Tamborichocos y el Ballet Folclórico del CEIBA, una gala de bolero y un espectáculo de música mexicana con el Mariachi Juvenil Azteca. Para cerrar la celebración, Banda Machos ofreció un concierto en Plaza de Armas que se extendió hasta las primeras horas del miércoles 16 de septiembre.