El gobernador de Tabasco Javier May, encabezó la entrega de 58 casas correspondientes al programa “Viviendas del Bienestar, Construyendo Esperanzas”, beneficiando a comunidades de los municipios de Centro y Huimanguillo.

Dicho programa cuenta con una inversión que ronda los 18.8 millones de pesos, estas acciones beneficiaron a 290 habitantes y se proyecta la construcción de más de 90 mil viviendas nuevas para el cierre del actual sexenio. Además, se planteó la meta estatal de edificar 20 mil viviendas rurales dirigidas específicamente a jefas de familia.

Para mí es un gusto poder llevar a cabo estas acciones con el presupuesto del pueblo. El dinero del pueblo se lo devolvemos a ustedes; amor con amor se paga. Javier May, gobernador de Tabasco

Javier May entrega 58 casas de “Viviendas del Bienestar, Construyendo Esperanzas”. (cortesía )

Javier May celebra avances de plan habitacional

El gobernador de Tabasco Javier May, detalló que el plan habitacional de más de 90 mil acciones se logrará gracias al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El desglose estratégico contempla las 20 mil viviendas rurales con recursos estatales para jefas de familia, sumadas a otras 20 mil casas que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos, y 50 mil hogares adicionales que edificará el Infonavit.

Javier May entrega 58 casas de “Viviendas del Bienestar, Construyendo Esperanzas”. (cortesía )

El gobernador de Tabasco, calificó estos avances como un logro histórico. Asimismo, celebró la flexibilización de las reglas de operación federales implementadas bajo la administración de la presidenta de México, las cuales ahora permiten a los trabajadores solicitar un crédito del Infonavit con tan solo seis meses de cotización, rompiendo las barreras burocráticas del pasado.