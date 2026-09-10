El Gobierno de México reconoció al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, como un aliado en la construcción de paz, durante la instalación del Consejo Estatal y los 17 Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica en Villahermosa.

Con este acto, Tabasco se incorpora a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cultura de paz desde las comunidades, con participación de autoridades y sociedad civil.

Javier May destaca participación en las Mesas de Paz

Durante el evento, Santiago Segui Amortegui, titular de la Unidad de Mesas de Paz y representante de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la participación de Javier May en las acciones de seguridad del estado.

El funcionario señaló que la presencia constante del gobernador en las Mesas de Paz representa un ejemplo de compromiso con la prevención y la construcción de paz, al considerar que este trabajo también debe involucrar a las autoridades municipales.

Segui Amortegui informó que, con la incorporación de Tabasco, en el país se han instalado hasta ahora 13 Consejos Estatales y 517 Consejos Regionales.

Tabasco instala Consejos de Paz en sus 17 municipios

Al tomar protesta a los integrantes del Consejo Estatal, Javier May afirmó que la paz es una condición fundamental para el bienestar y destacó que su administración trabaja directamente en las comunidades para atender las causas de la violencia.

Los nuevos consejos estarán integrados por líderes comunitarios, representantes religiosos y personas de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, prevenir conflictos, identificar diferencias y privilegiar el diálogo.

De esta manera, los Consejos de Paz buscan conformar una red social cercana a la población para contribuir a la prevención de la violencia y fortalecer la convivencia en los municipios de Tabasco.

En el evento también participaron el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, y el secretario técnico del Consejo Estatal y subsecretario de Gobierno, Alejandro Martín Juárez Durán.