La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, participó este 17 de mayo en el Foro Urbano Mundial (WUF13) realizado en Bakú, Azerbaiyán, donde posicionó a la Ciudad de México como una de las principales voces internacionales en materia de urbanismo feminista, derecho a la ciudad y políticas de cuidados.

Durante la inauguración de las asambleas del encuentro internacional, la mandataria capitalina destacó la relevancia de fortalecer una agenda global impulsada desde las ciudades para enfrentar desafíos como la desigualdad social, la crisis climática, el acceso a la vivienda y la exclusión urbana.

Clara Brugada posiciona a la CDMX como referente global de transformación urbana

En el encuentro internacional también participó la titular de la SEDATU, Edna Vega Rangel, además del secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, y la coordinadora de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino, Rocío Lombera.

Ante representantes de gobiernos locales y regionales de distintos países, Clara Brugada presentó a la Ciudad de México como una metrópoli marcada por la diversidad, la inclusión y las luchas sociales, además de destacar el papel de los municipios y gobiernos subnacionales en la construcción de soluciones urbanas.

La mandataria capitalina planteó una visión que relaciona fenómenos como la emergencia climática, la desigualdad económica y el acceso a una vivienda adecuada, señalando que estos desafíos requieren respuestas estructurales y una transformación profunda del territorio.

También defendió la construcción de “ciudades cuidadoras”, enfocadas en garantizar espacios seguros, incluyentes y accesibles para mujeres, niñas, niños y sectores históricamente excluidos.

Resaltó el papel de los gobiernos locales como las instituciones más cercanas a la ciudadanía y con mayor capacidad de transformar la vida cotidiana mediante servicios públicos, infraestructura y políticas sociales.

Clara Brugada impulsa el urbanismo feminista y la agenda de cuidados

Durante la clausura de la Asamblea de Mujeres enfocada en estrategias de género para garantizar vivienda adecuada, Clara Brugada expuso la visión de urbanismo feminista que impulsa la Ciudad de México, basada en la seguridad, los cuidados y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

La jefa de Gobierno sostuvo que el diseño de las ciudades debe considerar la vida cotidiana de las mujeres, los trayectos que realizan diariamente y el tiempo destinado al trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado.

También señaló que el hogar representa uno de los primeros espacios donde se experimentan desigualdades y violencia de género, por lo que insistió en replantear las políticas urbanas y de vivienda desde una perspectiva centrada en los derechos de las mujeres.

Clara Brugada participa en Foro Urbano Mundial y fortalece el papel del urbanismo feminista en CDMX. (Cortesía)

Brugada Molina advirtió que gran parte de las agresiones sexuales ocurren dentro del entorno doméstico, situación que evidencia la necesidad de construir ciudades más seguras y con infraestructura social enfocada en la prevención y la protección.

Asimismo, destacó que durante décadas las ciudades crecieron priorizando grandes obras urbanas, mientras se relegaba la construcción de infraestructura pública de cuidados, fundamental para sostener la vida cotidiana y reducir las cargas históricas impuestas a las mujeres.

La mandataria capitalina también reconoció el papel de millones de mujeres que sostienen diariamente labores domésticas y de cuidados sin reconocimiento económico ni social, y llamó a impulsar modelos urbanos más igualitarios y humanos.

Al Foro Urbano Mundial también asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajadora de México en Azerbaiyán, María Victoria Romero Caballero.