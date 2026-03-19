Diego Rivera, exalcalde de Tequila, Jalisco, obtuvo una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.

Esto significa que se detendrá temporalmente cualquier acción contra Diego Rivera, tales como una orden, sanción o detención, mientras el juez analiza de fondo el caso.

Julio Alejandro García Gutiérrez, víctima de Diego Rivera Navarro (FB: Diego Rivera)

Diego Rivera permanecerá en prisión pese a suspensión definitiva

La suspensión definitiva de Diego Rivera fue concedida por Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, la cual no implica la liberación de Diego Rivera del Cefereso Número 1, “El Altiplano”.

Esta medida concedida a Diego Rivera únicamente es para el efecto de que el juez de control, que atiende la causa penal 39/2026, continúe con el proceso hasta la etapa intermedia.

Además, la suspensión definitiva significa que se suspenderá la apertura a juicio oral, mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo promovido por el ex alcalde de Tequila.

Hace una semana, el juez del caso había dicho que la suspensión provisional no afecta el interés social ni el orden público y que, de no concederse, podrían generarse daños de difícil reparación.

Acusan al exalcalde de Tequila, Diego Rivera, de administración opaca (Yazmín Betancourt)

¿De qué se le acusa a Diego Rivera?

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex alcalde Diego Rivera está involucrado en:

Delitos de secuestro de funcionarios y tortura

Amenazas a comerciantes y empresarios del ramo tequilero

Facilitación de actividades de integrantes del CJNG.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Diego Rivera Navarro encabezaba una red de corrupción dentro del ayuntamiento de Tequila, donde servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes.