El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones a 13 empresas turísticas de Puerto Vallarta, Jalisco, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la sanción a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido, y otros giros, del CJNG, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

Las empresas fraudulentas tienen su sede en Puerto Vallarta y los alrededores en Jalisco. El empresario Michael Ibarra Diaz Jr. sería uno de los principales operadores de la red.

Nota en desarrollo, en breve más información...