Un call center clandestino, dedicado a realizar fraudes telefónicos, fue desmantelado en Guadalajara, Jalisco durante un operativo desplegado la mañana del 26 de marzo de 2026.

El cateo fue asegurado por agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, lo que resultó en cinco personas detenidas.

Así operaba call center de fraudes telefónicos en Guadalajara

Fuentes oficiales señalan que denuncias anónimas dieron aviso sobre la presencia de un call center clandestino sobre la calle José María Verea, en el barrio de San Andrés.

En rueda de prensa del gabinete de seguridad, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, compartió que en el lugar presuntamente se realizaban llamadas de personas que se hacían pasar por trabajadores de banco.

“Se presume que estas personas se hacían pasar como empleados de un banco en específico para engañar a sus víctimas y lograr que hicieran depósitos y transferencias bancarias”. Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal

En los cateos realizados por la Fiscalía del Estado de Jalisco se aseguraron:

Celulares de varias marcas y modelos

Auriculares con micrófono tipo diadema

Chips telefónicos usados y nuevos

Credenciales de elector

Licencias de manejo

Tarjetas de circulación

Terminal para cobros electrónicos, módems

Libretas con números telefónicos y nombres de personas

Cinco detenidos en el call center de Guadalajara

Según fuentes oficiales, durante los cateos las personas al interior intentaron ofrecer dinero en efectivo y vehículos a cambio de cesar las investigaciones y retirarse del inmueble.

Los elementos rechazaron la oferta y dieron aviso de la situación al Ministerio Público, donde fueron presentados:

Bryan Michel “N”

Hugo Israel “N”

Denise Alejandra “N”

Dos adolescentes que serán procesados bajo los protocolos correspondientes