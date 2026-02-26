Cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Ixtapa el pasado 22 de febrero ya fueron recapturados y enviados a Puerto Vallarta, Jalisco.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien resaltó que sigue activo el operativo de recaptura de los delincuentes que escaparon en el marco del operativo en Jalisco contra El Mencho.

Recapturan a cuatro presos fugados del Penal de Ixtapa

El jueves 26 de febrero, 4 días después de la fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, se informó que cuatro de los delincuentes fueron recapturados en un operativo en el que participaron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Gabinete de seguridad

De acuerdo con Omar García Harfuch, los detenidos fueron enviados la Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el mismo 22 de febrero, es decir, el día de la fuga.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados” Omar García Harfuch

Por su parte, Claudia Sheinbaum resaltó que “estamos apoyando al gobernador del estado para la reaprehensión de estas personas”.

¿Quiénes son los 23 reos fugados del penal de Ixtapa, Puerto Vallarta?

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el domingo 22 de febrero se fugaron 23 reos condenados por delitos violentos del penal de Ixtapa en Jalisco.

Todos fueron identificados; ellos son:

Acusados de homicidio:

Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, 29 años, originario de Jalisco

David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, originario de Jalisco

Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias Harry Potter, de 40 años y originario de Jalisco

Joseph Santos Espino Castellanos, alias Mono, de 25 años, originario de Nayarit

Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años y originario de Jalisco

Por desaparición forzada:

David Pérez Pérez, de 25 años y originario de Chiapas

Francisco Javier Tapia Corona, alias Leches Gueras, de 31 años, originario de Nayarit

Julio César Hernández Jiménez, alias El Poblano, de 36 años y originario de Puebla

Delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas:

Luis Antonio Galvan García, de 30 años y originario de Zacatecas

Sergio López Rangel, de 28 años y originario de Veracruz

Max Rafael Barcenas Reyes, alias Pinto, de 25 años y originario de Michoacán

Sergio Pérez Espino, alias El Chenco, de 48 años y originario de Nayarit

César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años y originario de Jalisco

Acusados por robo:

Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años y originario de Jalisco

José Alfredo González Madrigal, de 44 años y originario de Nayarit

Michel Naranjo Rojas, de 40 años y originario de Jalisco

Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años y originario de la Ciudad de México

Otros delitos: