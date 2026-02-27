Tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tres de los reos que se fugaron del Penal de Ixtapa fueron recapturados y trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco.

Los hombres, acusados de participar en el motín en el que 23 internos escaparon, enfrentan cargos por delitos de alta peligrosidad.

Aunque la Secretaría de Seguridad confirmó la detención, aún faltan 19 prófugos y se espera que la FGR revele detalles sobre el proceso jurídico.

Recapturan a cuatro presos del Penal de Ixtapa

La mañana del 26 febrero, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre la recaptura de cuatro de los 23 reos que se fugaron del Penal de Ixtapa.

Todos ellos ligados a delitos de alta peligrosidad:

Robo

Homicidio

Desaparición forzada

Delitos contra la salud

Posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Recapturan a 4 de 23 reos fugados en Ixtapa (Omar García Harfuch/ X)

No obstante, de acuerdo con la información revelada por Milenio, solo tres de los detenidos fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, en Tonalá, Jalisco.

Se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcione detalles sobre la captura y el proceso jurídico que enfrentarán los presuntos organizadores del motín. Así como revele su identidad.

Adicional a esto, aún faltan 19 reos por recapturar.