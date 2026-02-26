Pese a la advertencia de las autoridades locales, turistas ignoran las zonas que resultaron dañadas tras operativo en Puerto Vallarta, Jalisco y acuden a tomarse fotos.

Y es que el resultado de la quema de vehículos por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como respuesta a la muerte de su líder El Mencho a manos de autoridades federales, se ha convertido en un escenario que atrae la atención de los turistas.

Turistas eligen zonas dañadas por criminales en Puerto Vallarta para tomarse fotos

En Puerto Vallarta, Jalisco, los turistas han dado foco a las zonas dañadas por integrantes del crimen organizado, resultado de bloqueos y quema de vehículos ocurridos el 22 de febrero tras un operativo contra El Mencho.

En redes sociales, visitantes extranjeros han comenzado a publicar videos y fotografías que dan muestra de los lugares afectados, como si se tratara de una nueva atracción a visitar antes de regresar a sus países.

Puerto Vallarta, 22 de febrero 2026 (HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM / Héctor Colin)

Muchos de ellos capturan los estacionamientos donde yacen los fierros quemados de diversos autos y camiones; en tanto, otros posan para la cámara esbozando una sonrisa como si buscaran llevarse un recuerdo de lo que vivieron.

En contraste, habitantes de Puerto Vallarta han externado su miedo y preocupación ante la ola de violencia que azotó Jalisco, toda vez que muchos de ellos perdieron su patrimonio por estos actos.

Hasta el momento, autoridades y particulares continúan retirando los vehículos que resultaron afectados a lo largo de todo Puerto Vallarta, haciendo un recuento de las personas que fueron afectadas y que buscarán recuperar al menos una parte de sus pertenencias.