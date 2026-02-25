El domingo 22 de febrero, tras el operativo en Jalisco donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, 23 reos se fugaron del Penal de Ixtapa; sus identidades fueron reveladas.
La fuga de reos del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta significa un riesgo de seguridad por lo que la autoridad difundió sus fichas de búsqueda para ser reintegrados al penal.
Cabe señalar que todos ellos tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio por haber escapado de la cárcel.
Las fichas de los 23 reos fugados del penal de Ixtapa, Puerto Vallarta
La Secretaría de Seguridad municipal reveló las fichas de los 23 reos que se fugaron en Ixtapa, Puerto Vallarta, el domingo 22 de febrero, durante un motín que dejó como saldo un custodio muerto.
Como parte de las estrategias para la recaptura de los prófugos, se mantiene una estrecha colaboración con autoridades estatales, municipales y federales para lograrla garantizar la seguridad de todos.
Cabe señalar que en las fichas no solo se puede conocer la cara y el nombre de cada reo, sino el delito por el que fue sentenciado y desde qué fecha.
A continuación las fichas de los 23 reos que se fugaron del penal de Ixtapa el 22 de febrero:
Acusados de homicidio:
- Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, 29 años, originario de Jalisco
- David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, originario de Jalisco
- Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias Harry Potter, de 40 años y originario de Jalisco
- Joseph Santos Espino Castellanos, alias Mono, de 25 años, originario de Nayarit
- Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años y originario de Jalisco
Por desaparición forzada:
- David Pérez Pérez, de 25 años y originario de Chiapas
- Francisco Javier Tapia Corona, alias Leches Gueras, de 31 años, originario de Nayarit
- Julio César Hernández Jiménez, alias El Poblano, de 36 años y originario de Puebla
Delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas:
- Luis Antonio Galvan García, de 30 años y originario de Zacatecas
- Sergio López Rangel, de 28 años y originario de Veracruz
- Max Rafael Barcenas Reyes, alias Pinto, de 25 años y originario de Michoacán
- Sergio Pérez Espino, alias El Chenco, de 48 años y originario de Nayarit
- César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años y originario de Jalisco
Acusados por robo:
- Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años y originario de Jalisco
- José Alfredo González Madrigal, de 44 años y originario de Nayarit
- Michel Naranjo Rojas, de 40 años y originario de Jalisco
- Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años y originario de la Ciudad de México
Otros delitos:
- Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, originario de Jalisco
- Gustavo Mendoza de León, de 39 años, originario de Nayarit
- Jhon Kennedy Campaz Cuenu, de 38 años, originario de Colombia
- Jorge Horacio Santiago Bravo, 31 años y originario de Jalisco
- José Refugio Neri Gutiérrez, de 36 años, originario de Jalisco
- Raúl Salazar García, de 60 años, originario de Jalisco