El domingo 22 de febrero, tras el operativo en Jalisco donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, 23 reos se fugaron del Penal de Ixtapa; sus identidades fueron reveladas.

La fuga de reos del penal de Ixtapa en Puerto Vallarta significa un riesgo de seguridad por lo que la autoridad difundió sus fichas de búsqueda para ser reintegrados al penal.

Cabe señalar que todos ellos tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio por haber escapado de la cárcel.

Las fichas de los 23 reos fugados del penal de Ixtapa, Puerto Vallarta

La Secretaría de Seguridad municipal reveló las fichas de los 23 reos que se fugaron en Ixtapa, Puerto Vallarta, el domingo 22 de febrero, durante un motín que dejó como saldo un custodio muerto.

Como parte de las estrategias para la recaptura de los prófugos, se mantiene una estrecha colaboración con autoridades estatales, municipales y federales para lograrla garantizar la seguridad de todos.

Cabe señalar que en las fichas no solo se puede conocer la cara y el nombre de cada reo, sino el delito por el que fue sentenciado y desde qué fecha.

A continuación las fichas de los 23 reos que se fugaron del penal de Ixtapa el 22 de febrero:

Acusados de homicidio:

Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, 29 años, originario de Jalisco

David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, originario de Jalisco

Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias Harry Potter, de 40 años y originario de Jalisco

Joseph Santos Espino Castellanos, alias Mono, de 25 años, originario de Nayarit

Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años y originario de Jalisco

Ficha de Cristian Alonso Moreno Heredia (Especial)

Ficha de David Abraham Ramírez Fuentes (Especial)

Ficha de Iván Arnulfo Verduzco Medina (Especial)

Ficha de (Especial)

Ficha de Luis Felipe Aceves Gómez (Especial)

Por desaparición forzada:

David Pérez Pérez, de 25 años y originario de Chiapas

Francisco Javier Tapia Corona, alias Leches Gueras, de 31 años, originario de Nayarit

Julio César Hernández Jiménez, alias El Poblano, de 36 años y originario de Puebla

Ficha de David Pérez Pérez (Especial)

Ficha de Francisco Javier Tapia Corona (Especial)

Ficha de Julio César Hernández Jiménez (Especial)

Delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas:

Luis Antonio Galvan García, de 30 años y originario de Zacatecas

Sergio López Rangel, de 28 años y originario de Veracruz

Max Rafael Barcenas Reyes, alias Pinto, de 25 años y originario de Michoacán

Sergio Pérez Espino, alias El Chenco, de 48 años y originario de Nayarit

César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años y originario de Jalisco

Ficha de Luis Antonio Galván García (Especial)

Ficha de Sergio López Rangel (Especial)

Ficha de Max Rafael Barcena Reyes (Especial)

Ficha de Sergio Pérez Espino (Especial)

Ficha de César Antonio Hernández Figueroa (Especial)

Acusados por robo:

Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años y originario de Jalisco

José Alfredo González Madrigal, de 44 años y originario de Nayarit

Michel Naranjo Rojas, de 40 años y originario de Jalisco

Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años y originario de la Ciudad de México

Ficha de Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte (Especial)

Ficha de José Alfredo González Madrigal (Especial)

Ficha de Michel Naranjo Rojas/ Michael Anthony Rojas Naranjo (Especial)

Ficha de Sergio Alejandro López Balderas (Especial)

Otros delitos:

Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, originario de Jalisco

Gustavo Mendoza de León, de 39 años, originario de Nayarit

Jhon Kennedy Campaz Cuenu, de 38 años, originario de Colombia

Jorge Horacio Santiago Bravo, 31 años y originario de Jalisco

José Refugio Neri Gutiérrez, de 36 años, originario de Jalisco

Raúl Salazar García, de 60 años, originario de Jalisco

Ficha de Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza/ Chrystian Alejando Lozano Mendoza (Especial)

Ficha de Gustavo Mendoza de León (Especial)

Ficha de Jhon Kennedy Campaz Cuenu (Especial)

Ficha de Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López (Especial)

Ficha de José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Ríos (Especial)