El municipio de Tequila nombró a un nuevo comisario tras la detención de Juan Manuel Pérez Sosa junto con Diego Rivera; ahora será José de Jesús Macías el titular de Seguridad Pública.

El nombramiento se realizó el pasado 3 de marzo en la presidencia municipal de Tequila, donde el nuevo comisario tomó protesta frente a la alcaldesa Lorena Marisol Rodríguez.

José de Jesús Macías toma protesta como comisario de Tequila tras detenciones de funcionarios

José de Jesús Macías tomó protesta como el nuevo comisario del municipio de Tequila, Jalisco, a un mes de la detención de su antecesor, acusado de delincuencia organizada y extorsión.

Su toma de protesta estuvo acompañada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia

Nacional y Policías del Estado.

Macías funge ya como el director de la policía municipal, respaldado por más de 30 años de experiencia en las Fuerzas Armadas y en policías estatales y municipales de diferentes estados.

De acuerdo con la alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez, el nuevo comisario fue nombrado en aras de garantizar la seguridad y la paz del municipio.

José de Jesús Macías entra en lugar de Juan Manuel Pérez Sosa, detenido el pasado 5 de febrero de 2026, junto con

Diego Rivera, alcalde de Tequila

Juan Gabriel Toribio Villarreal, ex director de Catastro y Predial de Tequila

¿Quién es José de Jesús Macías, nuevo comisario de Tequila?

José de Jesús Macías, nuevo comisario de Tequila, tiene más de 32 años de experiencia en corporaciones de seguridad.

El actual director de la policía municipal se ha desempeñado en instituciones como:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Asimismo, ha formado parte de la Secretaría de Seguridad de los estados: