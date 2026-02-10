El nombramiento de Lorena Rodríguez como la nueva presidenta municipal de Tequila, Jalisco, ha causado inconformidad en diversos sectores como el mismo órgano de gobierno de la demarcación.

Lo anterior debido a que la regidora del PRI, Alondra Romero Cordero, criticó que Lorena Rodríguez haya sido elegida para encabezar el ayuntamiento luego de la detención de Diego Rivera Navarro.

Nombramiento de Lorena Rodríguez en Tequila enfrenta críticas desde el cabildo

a noche del domingo 8 de febrero, el cabildo del Jalisco, Tequila, sesionó a puerta cerrada para definir al encargado de la presidencia municipal tras la captura del alcalde Diego Rivera Navarro.

El resultado de la sesión extraordinaria fue el nombramiento de la hoy ex regidora Lorena Rodríguez, quien se ha identificado, es cercana al círculo de trabajo del presidente municipal detenido.

Debido a ello, la elección de Lorena Rodríguez ya ha generado diversas críticas, como la de la regidora del PRI, Alondra Romero Cordero, quien advirtió que podrían continuar las prácticas de Rivera Navarro.

“Para mí no han cambiado las prácticas, para mí no existe la manera de cambiar algo” Alondra Romero Cordero. Regidora del PRI en Tequila

Así lo sentenció la regidora del PRI al reprochar incluso que la sesión del cabildo haya sido privada, cuando consideró, tuvo que haber sido pública y hasta transmitida a la ciudadanía.

Lo ocurrido, consideró, es solo una muestra de que bajo la administración de Lorena Rodríguez, podrían seguir las “mismas prácticas” de Diego Rivera Navarro cuando sentenció, el pueblo “reclama otra cosa”.

En ese sentido y al insistir en que no hay certeza de que se avance hacia un cambio, sostuvo que la misma ciudadanía no está conforme con el nombramiento de alguien del mismo circulo del alcalde.

🔴"La gente no quiere a alguien del círculo del presidente y eso les ocasiona incertidumbre", dice la regidora priista Alondra Romero Cordero, quien critica el nombramiento de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcalde interina de Tequila.



La funcionaria cuestionó la decisión… pic.twitter.com/LkZ9txPvAt — Azucena Uresti (@azucenau) February 9, 2026

Regidora del PRI pide “el beneficio de la duda” para Lorena Rodríguez

Aun cuando la regidora del PRI criticó el nombramiento de Lorena Rodríguez como encargada del ayuntamiento de Tequila, hizo un llamado a la serenidad y darle el “beneficio de la duda”.

Sobre ello, señaló que aun cuando no está conforme con el nombramiento, no se puede descartar de inmediato a Lorena Rodríguez, pero advirtió que de no cumplir, alzarán la voz por la ciudadanía.

“Yo invito a la población a la serenidad, le demos el beneficio de la duda a la presidenta y si no, aquí estamos alzando la voz” Alondra Romero Cordero. Regidora del PRI en Tequila

A pesar de su posición, le regidora del PRI insistió en señalar que desde su perspectiva su ex compañera en el cabildo no tiene la preparación necesaria para asumir el puesto de presidenta municipal.