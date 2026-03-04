José de Jesús Macías Salas tomó protesta como el nuevo comisario de Tequila, Jalisco, el 3 de marzo frente a la alcaldesa interina, Lorena Marisol Rodríguez.

El nombramiento se dio casi un mes después de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera, fuera detenido junto con el titular de seguridad del municipio Juan Manuel Pérez Sosa el pasado 5 de febrero de 2026.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el nuevo comisario de Tequila, José de Jesús Macías Salas, como:

¿Quién es José de Jesús Macías Salas?

¿Cuántos años tiene José de Jesús Macías Salas?

¿Cuál es el signo zodiacal de José de Jesús Macías Salas?

¿José de Jesús Macías Salas tiene esposa?

¿José de Jesús Macías Salas tiene hijos?

¿Qué estudió José de Jesús Macías Salas?

¿Cuál es la trayectoria de José de Jesús Macías Salas? y más

José de Jesús Macías Salas, coronel de la Policía Militar, fue nombrado como el director de la policía municipal de Tequila, Jalisco el 3 de marzo pasado.

Tomó protesta como comisario de Tequila en el palacio municipal frente a la alcaldesa interina; en el recinto hubo presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de:

Guardia Nacional

Policía Estatal

Se desconoce la edad del coronel José de Jesús Macías Salas, nuevo comisario de Tequila.

Ya que no conocemos la fecha de cumpleaños de José de Jesús Macías Salas, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació el comisario de Tequila.

La información personal sobre José de Jesús Macías Salas se mantiene privada, no se sabe si el comisario de Tequila tiene o no esposa.

Asimismo, se desconoce si José de Jesús Macías Salas tiene o no hijos.

Se desconoce el último grado de estudios de José de Jesús Macías Salas; sin embargo, su educación sería militar; su último rango es el de Coronel Policía Militar.

José de Jesús Macías Salas es el nuevo director de la policía municipal de Tequila, nombrado por el gobierno de Lorena Marisol Rodríguez.

En su toma de protesta, pidió al pueblo de Tequila confiar en su dirección y aseguró que su encomienda es velar por la seguridad.

El actual director de la policía municipal se ha desempeñado en instituciones como:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Asimismo, ha formado parte de la Secretaría de Seguridad de los estados:

Baja California

Sinaloa

Tamaulipas

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Guerrero

También fue mayor de caballería y posteriormente ascendido a teniente coronel de caballería de la Sedena.