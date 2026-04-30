Marco Antonio Franco Palomera, conocido como “Kito” y regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado la mañana del 30 de abril de 2026 en una agresión directa con arma de fuego.

Autoridades estatales confirmaron que el ataque ocurrió en la colonia San Rafael y que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

El regidor había sido candidato a la presidencia municipal en 2024, y su muerte se suma a una serie de agresiones contra figuras políticas en la región.

Asesinan a regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende (@reportediariopv / X )

Confirman asesinato del regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

Autoridades confirmaron que Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Movimiento Ciudadano en el ayuntamiento Talpa de Allende, fue asesinado.

El ataque ocurrió la mañana del 30 de abril de 2026, pocas horas después de que el regidor difundiera en sus redes sociales detalles sobre la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento programada para ese mismo día a las 8:00 de la mañana.

Marco Antonio Franco Palomera fue localizado sin vida tras reportarse múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, policías de Talpa de Allende localizaron el cuerpo luego de escuchar detonaciones de armas de fuego durante su patrullaje.

Al dirigirse a la zona de donde provenían los disparos, encontraron a un hombre sin vida por lo que dieron aviso al Ministerio Público.

Roberto Alarcón, coordinador general Estratégico de Seguridad, señaló que el ataque se reportó en la colonia San Rafael, de Talpa de Allende.

“Nos reportaron (el ataque) ahí en la Calle 5 de Febrero, en la colonia San Rafael, de Talpa de Allende. La víctima al parecer es Marco Antonio Franco Palomera” Roberto Alarcón

Autoridades investigan asesinato del regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

El ayuntamiento local y Movimiento Ciudadano lamentaron profundamente el asesinato de Marco Antonio Franco Palomera.

“En Movimiento Ciudadano Jalisco lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Marco Antonio “Kito” Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. QEPD" Movimiento Ciudadano

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del crimen.

De manera preliminar se ha señalado que se trata de una agresión directa, aunque autoridades continúan recabando todas las pruebas para esclarecer su asesinato.

Autoridades confirmaron que se están revisando todas las líneas posibles, incluyendo el contexto político y personal del regidor.

Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer avances sustanciales ni posibles móviles confirmados.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Franco Palomera fue candidato de MC a la presidencia municipal de Talpa de Allende durante la pasada elección de 2024.

Este suceso violento se suma a una serie de agresiones contra figuras políticas en la región.