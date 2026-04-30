Movimiento Ciudadano condenó el asesinato de “Kito” Franco en Talpa de Allende, Jalisco, ocurrido el jueves 30 de abril de 2026.

Lamentamos el cobarde ataque que terminó con la vida de Marco Antonio “Kito” Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende Movimiento Ciudadano

Al calificarlo como un “acto cobarde”, Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades estatales que se esclarezca el asesinato de “Kito” Franco.

Movimiento Ciudadano condena asesinato de “Kito” Franco en Talpa de Allende

Movimiento Ciudadano pide justicia por asesinato de “Kito” Franco

En un comunicado, Movimiento Ciudadano recordó a “Kito” Franco como su candidato a la presidencia municipal entre 2018 y 2024.

Además, se refirió a él como una persona que contaba con el respaldo por una gran labor y cercanía con la comunidad.

Movimiento Ciudadano resaltó que “Kito” era un militante conocido por su disposición a ayudar a los demás, por lo cual exigió justicia tras su asesinato.

Por ahora no hay personas detenidas por la agresión contra el emecista y la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer el caso.

Movimiento Ciudadano condena asesinato de “Kito” Franco en Talpa de Allende (@Movimiento Ciudadano )

¿Quién era “Kito” Franco?

Kito Franco fue miembro del partido Movimiento Ciudadano y formó parte del gabinete actual del Gobierno de Talpa de Allende desde 2024.

Su última publicación informaba sobre la sesión que convocaría para este jueves 30 de abril.

Sin embargo, el regidor fue agredido a balazos en la colonia San Rafael, en el municipio de Talpa de Allende.

Policías llegaron al lugar y lo encontraron ya sin vida, por lo que, de forma preliminar, autoridades señalan que fue una agresión directa.