La Fiscalía de Jalisco apuntó un “ajuste de cuentas” como el posible móvil del asesinato de René Méndez, exsubdirector de la Policía de Puerto Vallarta, registrado el viernes 17 de abril 2026.

Los reportes informaron que René Méndez fue interceptado en la carretera 544, en la delegación de Ixtapa, por sujetos que viajaban en un vehículo y quienes al parecer le dispararon en múltiples ocasiones.

René Méndez Vázquez (Especial)

Familia evitó que quemaran el cuerpo de René Méndez

Según señaló el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, las investigaciones indicarían un ajuste de cuentas como posible móvil del asesinato de René Méndez.

Un indicio de esto es que, durante el ataque, su hija y su esposa, quienes viajaban en el mismo automóvil que René Méndez, evitaron que el comando armado incendiara el cuerpo del exoficial.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco, en el asesinato del exjefe policiaco René Méndez participaron dos grupos de sicarios; uno le disparó y el segundo intentó incendiar el vehículo junto con el cuerpo.

“Primero llega un vehículo, agreden con armas de fuego, después llegan estos sujetos en motocicleta, quienes intentan prenderle fuego a la persona echándole gasolina, pero los familiares lo evitaron de alguna manera” René Méndez

Asesinan a René Méndez Vázquez, exdirector de Seguridad Pública en Puerto Vallarta (Michelle Rojas)

Fiscalía de Jalisco investigará relación del CJNG con el asesinato de René Méndez

Al ser cuestionado sobre una posible relación con el crimen organizado, Salvador González de los Santos aclaró que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) seguirá todas las líneas de investigación.

“No tenemos propiamente establecido ese vínculo, estamos investigando para poder descartar o confirmar esa hipótesis” Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco

En ese sentido, el fiscal apuntó que se investiga si el homicidio está vinculado con la labor que desempeñó como jefe policiaco o con una posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fiscal comentó que no considera que el asesinato esté relacionado con los narcobloqueos del pasado 22 de febrero, cuando Puerto Vallarta fue uno de los municipios más afectados por la violencia en Jalisco.