Te contamos quién es Enrique Landeros Curiel, el delegado de FGR en Jalisco designado por Ernestina Godoy.

Enrique Landeros Curiel forma parte del grupo de 11 nuevos fiscales que fueron nombrados por la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Enrique Landeros Curiel?

Enrique Landeros Curiel es el nuevo delegado de FGR en Jalisco, con amplia experiencia.

Enrique Landeros Curiel, delegado de FGR en Jalisco (Especial)

¿En qué ha trabajado Enrique Landeros Curiel?

Enrique Landeros Curiel tiene una trayectoria como fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

Enrique Landeros Curiel es nombrado delegado de FGR en Jalisco

Este martes 3 de marzo, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República designó a Enrique Landeros Curiel como delegado de la FGR en Jalisco.

Junto a Enrique Landeros Curiel, los nuevos fiscales son:

Baja California: Teófila González Lozada Campeche: Margarita Galván Rodríguez Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín Durango: Rosalía Juárez Ramírez Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos Jalisco: Enrique Landeros Curiel Nayarit: Mario Esquivel Ayala Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres

Enrique Landeros asumirá la responsabilidad liderar la procuración de justicia en Jalisco. Llega en sustitución de sustituye a Juan Víctor Manuel Guajardo Sosa.