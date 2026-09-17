Karla Margarita Pérez Jiménez fue localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

La estudiante de medicina, de 22 años, fue reportada como desaparecida el pasado 15 de septiembre tras concluir su jornada en un internado y abordar una motocicleta de plataforma en la colonia Prados de Vallarta.

De acuerdo a lo reportado por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGEJ), el cuerpo sin vida se encontraba junto a una motocicleta abandonada en un sembradío cercano al cruce de camino a Nextipac, en inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Vicefiscal de Personas Desaparecidas de la FGE de Jalisco, informó haber dado con el paradero de la joven originaria de Irapuato, Guanajuato, durante un operativo de búsqueda, el cual inició desde el momento en que familiares hicieron la denuncia.

“Efectivamente, se da la localización, lamentablemente sin vida, de esta joven. Sí, está confirmado que se trata de ella”, mencionó. Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas

En el operativo participaron autoridades del municipio, quienes se apoyaron de drones. Pese a concluir la búsqueda, la investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio.

Karla Margarita Pérez desapareció el 15 de septiembre (Red Social X)

Hermano de Karla Margarita Pérez Jiménez, confirma su muerte

Carlos Pérez Jiménez, hermano de Karla Margarita Pérez Jiménez, confirmó la muerte a través de su cuenta de Facebook, espacio donde agradeció a las personas que se interesaron en el caso.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos. Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días. Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido”. Carlos Pérez

Finalmente, el joven -de edad desconocida- pide seguir compartiendo las fichas de búsqueda y levantar la voz por quienes no hayan regresado a casa.

“Que no haya una desaparecida más”, remató. Carlos Pérez