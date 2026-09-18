La investigación por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez registró un avance relevante con la captura de un presunto implicado en el caso.

“Como resultado de los trabajos de investigación y coordinación con las autoridades de Jalisco, elementos de la Fiscalía General de Jalisco y con acompañamiento del Gabinete de Seguridad detuvieron a una persona relacionada con este caso identificada como Eduardo Isaac ‘N’”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de Eduardo Isaac “N”, realizada en coordinación con autoridades de Jalisco y fuerzas federales.

“Nuestra solidaridad con su familia, sus compañeras y compañeros, y con todas las personas cercanas” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

El anuncio se produjo horas después de que el caso conmocionara a la comunidad estudiantil y a la opinión pública, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias por el feminicidio de la joven estudiante de Medicina.

Harfuch agradece trabajos en conjunto para lograr captura de Eduardo Isaac por feminicidio de Karla Margarita

Tras confirmar la captura de Eduardo Isaac por el feminicidio de Karla Margarita en Jalisco, el secretario Harfuch resaltó los trabajos en conjunto entre el estado y autoridades federales.

“Desde que se tuvo conocimiento del caso se iniciaron las investigaciones correspondientes y se mantuvo coordinación entre autoridades estatales y federales para establecer los hechos”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Con ello, Harfuch agradeció la cooperación en los trabajos del feminicidio de Karla Margarita “al Gobernador de Jalisco, a la Fiscalía y a las instituciones de seguridad del Estado, así como a las autoridades de Zapopan”.

Así como Harfuch refrendo que se seguirá trabajando en el estado, como en el resto del país para erradicar los casos de feminicidio.