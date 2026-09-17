El feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez provocó una ola de indignación entre estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes salieron a las calles para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad en los alrededores del CUCBA.

La movilización ocurrió el 17 de septiembre de 2026 y horas después de que la Fiscalía de Jalisco confirmara el hallazgo sin vida de la joven estudiante de Medicina, reportada como desaparecida días antes.

Durante la protesta, alumnos expresaron su preocupación por la violencia en la zona y demandaron acciones concretas para proteger a la comunidad universitaria en Zapopan.

Estudiantes del CUCBA demandan seguridad tras muerte de Karla Margarita Pérez

Frente a cámaras de medios locales, un estudiante de CUCBA, que se identificó como Jonathan Gómez, externó su molestia por el aumento de personas desaparecidas y las fosas clandestinas que han sido halladas cerca del campus.

Razones por las que dijo haberse unido a la marcha, cuya intención es alzar la voz para exigir justicia, pero también para demandar seguridad.

Alumnos piden a la institución reforzar la vigilancia en todos los accesos del campus.

Mejorar la iluminación.

Restringir el ingreso a personas ajenas.

Mejorar la seguridad en las rutas que utilizan los estudiantes.

Transporte digno.

Jonathan Gómez aseguró que sus demandas no van dirigidas solo a la institución, también a las autoridades locales:

“Queremos también apoyo del gobierno de Zapopan, porque, al final de cuentas, esta institución no deja de estar en Zapopan”, dijo. Jonathan Gómez. Estudiante de CUCBA

CUCBA suspende actividades por muerte de Karla Margarita Pérez

La Rectoría del CUCBA reconoció las inquietudes de la comunidad estudiantil y respaldo sus exigencias de contar con un entorno seguro.

“Si bien esta problemática rebasa nuestras atribuciones directas, no seremos omisos. Seguiremos escuchando, gestionando y exigiendo condiciones de mayor seguridad. Nuestra comunidad merece sentirse segura”, se comprometió. Rectoría de CUCBA

En ese contexto, informa que la institución mantiene comunicación permanente con autoridades de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno de Zapopan para reforzar la seguridad, la vigilancia y presencia de las instancias correspondientes en el entorno y las rutas de acceso al Centro Universitario.

Como medida preventiva, suspendió las actividades académicas nocturnas del día de hoy.

”Hemos determinado suspender las actividades académicas a partir de las 15 horas del día de hoy, a fin de afinar, en coordinación con el Gobierno de Zapopan, las medidas y acciones necesarias para fortalecer la seguridad de nuestra comunidad” Rectoría de CUCBA