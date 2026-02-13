La Fiscalía de Jalisco emitió un mensaje en el que informó que por la muerte de Blanca Esthela Álvarez se abrió una carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio.

“La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz” Fiscalía de Jalisco

Blanca Esthela Álvarez, regidora de MC en Jalisco (Especial)

Muerte de Blanca Esthela Álvarez es investigada como posible feminicidio

El 13 de febrero de 2026, la regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida dentro de su camioneta.

Por el caso, la Fiscalía de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación que se integra bajo los protocolos que corresponden a un posible feminicidio.

Al respecto, la dependencia estatal indicó que se resolvió investigar el caso como presunto feminicidio, debido a que en los dictámenes forenses se confirmó que la regidora fue estrangulada.

“Los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos” Fiscalía de Jalisco

Además, reveló que en las indagatorias se ha encontrado que en los brazos de la víctima había heridas que, se sospecha, pudieron ser causadas por algún ataque con agujas.

En ese sentido, apuntó que se busca recopilar los datos de prueba que sean suficientes para poder esclarecer los hechos e identificar a quien sea responsable del crimen.

Lo anterior, insistió la Fiscalía de Jalisco, por medio de las acciones en apego a las políticas de actuación de perspectiva de género, así como a los protocolos especializados en la materia.

Fiscalía de Jalisco investiga posible feminicidio de Blanca Esthela Álvarez (@FiscaliaJal/X)

Cronología de la muerte de Blanca Esthela Álvarez

La muerte de de la regidora Blanca Esthela Álvarez se confirmó a unas cuantas horas de que se reportó su desaparición, como se establece en la cronología de los hechos: