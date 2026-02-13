La Fiscalía de Jalisco emitió un mensaje en el que informó que por la muerte de Blanca Esthela Álvarez se abrió una carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio.
“La Vicefiscalía en Investigación Regional investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una regidora de La Manzanilla de la Paz”Fiscalía de Jalisco
Muerte de Blanca Esthela Álvarez es investigada como posible feminicidio
El 13 de febrero de 2026, la regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida dentro de su camioneta.
Por el caso, la Fiscalía de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación que se integra bajo los protocolos que corresponden a un posible feminicidio.
Al respecto, la dependencia estatal indicó que se resolvió investigar el caso como presunto feminicidio, debido a que en los dictámenes forenses se confirmó que la regidora fue estrangulada.
“Los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos”Fiscalía de Jalisco
Además, reveló que en las indagatorias se ha encontrado que en los brazos de la víctima había heridas que, se sospecha, pudieron ser causadas por algún ataque con agujas.
En ese sentido, apuntó que se busca recopilar los datos de prueba que sean suficientes para poder esclarecer los hechos e identificar a quien sea responsable del crimen.
Lo anterior, insistió la Fiscalía de Jalisco, por medio de las acciones en apego a las políticas de actuación de perspectiva de género, así como a los protocolos especializados en la materia.
Cronología de la muerte de Blanca Esthela Álvarez
La muerte de de la regidora Blanca Esthela Álvarez se confirmó a unas cuantas horas de que se reportó su desaparición, como se establece en la cronología de los hechos:
- 12 de febrero de 2026 (noche): Se reporta la desaparición de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco
- 13 de febrero de 2026 (primeros minutos de la madrugada): Su cuerpo es localizado dentro de su camioneta en una brecha rural de La Manzanilla de la Paz. El vehículo no presentaba daños visibles y sus pertenencias estaban en el interior
- 13 de febrero de 2026 (mañana): El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirma públicamente el hallazgo y menciona que fue encontrada en su vehículo con el cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia aparentes
- 13 de febrero de 2026 (mediodía): La Fiscalía del Estado de Jalisco informa que el cuerpo presentaba lesiones en los brazos que podrían haber sido producidas por agujas.
- 13 de febrero de 2026 (tarde): Dictámenes forenses determinan que la causa de muerte fue estrangulamiento