Salvador Zamora Zamora es un político con una trayectoria sólida en Jalisco y en la escena nacional; además, cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del sector público. Conoce la vida del secretario general de gobierno de Jalisco.

¿Quién es Salvador Zamora?

Salvador Zamora Zamora es un político mexicano que milita en Movimiento Ciudadano y que actualmente se desempeña como Secretario General de Gobierno de Jalisco. Zamora cuenta con experiencia en ambientalismo municipal, legislatura local y federal, administración pública municipal y estatal.

Zamora fue diputado local de Jalisco, donde participó en debates y posicionamientos de relevancia, incluyendo temas de desarrollo metropolitano, rechazos a juicios políticos y reformas legislativas impulsadas por su bancada.

¿Qué edad tiene Salvador Zamora?

Salvador Zamora nació el 20 de septiembre de 1970 en Guadalajara, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Salvador Zamora tiene esposa?

De acuerdo con información disponible, Salvador Zamora estuvo casado con Verónica Castro Guevara; sin embargo, Zamora mantiene una relación con otra mujer de quien se desconocen más detalles.

Salvador Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco (Ig: @salvadorzamoraz)

¿Qué signo zodiacal es Salvador Zamora?

Salvador Zamora es Virgo, signo que se caracteriza por ser analítico, meticuloso, perfeccionista y servicial.

¿Salvador Zamora tiene hijos?

Salvador Zamora y Verónica tienen tres hijos: Salvador, Karla y Kenia.

Sin embargo, en redes sociales ha publicado fotografías con dos niñas más, hijas que tuvo con su actual pareja.

¿Qué estudió Salvador Zamora?

Salvador Zamora cuenta con una ingeniería en Zootecnia y Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, cursó una especialidad en Crianza de Ganado de Carne en la Universidad Estatal de Colorado.

¿En qué ha trabajado Salvador Zamora?

Salvador Zamora cuenta con una amplia carrera profesional, principalmente dentro del servicio público, destacando cargos como: