Maná hizo vibrar a Guadalajara en una noche histórica que reunió a más de 170 mil personas en la Glorieta de La Minerva, donde miles de familias se congregaron para disfrutar de los grandes éxitos de la emblemática banda tapatía.

Como parte de las actividades organizadas por el Gobierno de Jalisco rumbo al Mundial de Futbol 2026, el concierto gratuito se convirtió en uno de los eventos masivos más importantes del año en la entidad.

Durante el espectáculo, Maná conquistó a sus seguidores con temas como “De pies a cabeza”, “Corazón espinado” y “Ángel de Amor”, que fueron coreados por los asistentes de principio a fin.

Maná reúne a miles de personas en una noche histórica en La Minerva

El concierto inició a las 21:00 horas en un escenario monumental equipado con tecnología de audio y video de última generación para garantizar una experiencia óptima para todos los asistentes.

Además, se instalaron 19 pantallas gigantes distribuidas en distintos puntos de la zona, lo que permitió que el público disfrutara cada momento del espectáculo.

El entusiasmo de los asistentes y la colaboración para seguir las indicaciones de Protección Civil y Seguridad contribuyeron a que la presentación transcurriera con saldo positivo.

Como parte de su participación en el evento, la agrupación anunció una donación para impulsar acciones de reforestación en el Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Integrada por Fher, Alex, Sergio y Juan, la banda ofreció cerca de dos horas de música con algunos de los temas más representativos del rock en español.

Previo a la presentación principal, el grupo tapatío Los Afro Brother fue el encargado de abrir el evento con una propuesta musical que combina ska, reggae, cumbia, salsa, funk y rock.

Vibra Jalisco impulsa actividades rumbo al Mundial 2026

El concierto “Yo también juego x Maná” forma parte de Vibra Jalisco, festival impulsado por el Gobierno estatal para llevar espectáculos, actividades y entretenimiento al Área Metropolitana de Guadalajara y a las 12 regiones del estado con motivo de la próxima Copa del Mundo.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegó un operativo integrado por cerca de mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, Protección Civil, SAMU, Policía de Guadalajara, Guardia Nacional y personal de seguridad privada.

La estrategia contempló la supervisión permanente de escenarios, instalaciones temporales, rutas de evacuación y zonas de concentración masiva, además de la instalación de módulos de atención para emergencias y personas extraviadas.

Asimismo, DIF Jalisco habilitó cuatro módulos para localización de personas, mientras que la Cruz Roja desplegó cinco unidades de atención prehospitalaria y 40 elementos para brindar apoyo durante el evento.

Maná reúne a 170 mil personas en concierto gratuito en Guadalajara (Cortesía )

Operativo especial de movilidad facilitó el acceso al concierto

Como parte de las acciones para atender la alta afluencia de público, se implementaron cierres viales y desvíos temporales en rutas de transporte público desde las primeras horas del día.

Además, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) amplió hasta dos horas su horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como en las rutas R01 y R03 de Mi Transporte Tren Ligero, facilitando el traslado de miles de asistentes.

El concierto de Maná es el primero de una serie de espectáculos programados en la Glorieta de La Minerva, entre los que destaca “Yo también juego x Alejandro Fernández”, previsto para el próximo 25 de junio.