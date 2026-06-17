La Selección Mexicana llegó a Guadalajara para preparar el partido ante Corea del Sur, como parte de su segundo duelo del Grupo A del Mundial 2026.

La Selección Mexicana fue recibida con mariachis, cánticos y banderas por parte de los aficionados, quienes los esperaron en su hotel de concentración en la ciudad de Guadalajara.

Afición recibió con cánticos a la Selección Mexicana en Guadalajara. (captura)

Afición organizó una fiesta para apoyar a la Selección Mexicana

La noche de este martes, la Selección Mexicana arribó a Guadalajara y se trasladó a su hotel de concentración donde ya era esperada por los aficionados mexicanos.

Pese a que los aficionados no lograron ver de cerca a los jugadores de la Selección Mexicana, los fans organizaron una fiesta para mostrar su apoyo hacia los futbolistas con mariachis que entonaron a todo pulmón el “Cielito Lindo”.

Los aficionados también ondearon las banderas de México y realizaron cánticos para los jugadores, quienes se disputan el liderato del Grupo A ante Corea del Sur.

Mariachis recibieron a la Selección Mexicana con "Cielito Lindo". (captura)

¿Cuándo se enfrentará México a Corea del Sur en el Mundial 2026?

México se enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio con el objetivo de intentar ganar para tomar el liderato del Grupo A del Mundial 2026.

El duelo entre México y Corea del Sur se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Akron.